Жена без щитовидки — дает ли это право на отсрочку

Дата публикации 30 октября 2025 12:20
обновлено: 11:52
Отсрочка от мобилизации - если жена без щитовидки, возможно ли это
Оформление документов в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Не каждая инвалидность жены может означать отсрочку от мобилизации для мужа. Юристы подробно объяснили, когда инвалидность III группы является основанием для оформления отсрочки.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Инвалидность жены как основание для отсрочки

Уход за близким родственником, который к тому же имеет инвалидность, предоставляет военнообязанному гражданину право на отсрочку.

К юристам обратился гражданин, у которого жена имеет проблемы с эндокринной системой, в частности, ей удалили щитовидную железу.

Мужчина поинтересовался, имеет ли он право на отсрочку от мобилизации.

"К сожалению, в настоящее время инвалидность жены не дает Вам права на отсрочку, ведь щитовидная железа это не парный орган", — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

В каких случаях отсрочка от мобилизации возможна

Дерий также объяснил, когда инвалидность жены позволяет мужу оформить отсрочку для ухода за ней.

"Не подлежат призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные, которые имеют жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью IIIгруппы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов, или при наличии у лица с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов", — подчеркнул юрист.

Таким образом, инвалидность III группы у жены из-за удаленной щитовидной железы не может служить основанием для отсрочки ее мужа.

отсрочка ТЦК и СП военнообязанные лицо с инвалидностью жена
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
