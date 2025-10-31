Відео
Головна Мобілізація У "Резерв+" з'явилася відстрочка для батьків-одинаків

У "Резерв+" з'явилася відстрочка для батьків-одинаків

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 06:29
Оновлено: 06:47
Мобілізація в Україні - відстрочку у Резерв+ можуть отримати батьки-одинаки
Застосунок "Резерв+" на екрані смартфона. Фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна

У застосунку "Резерв+" з'явився новий тип відстрочки. Тепер її можуть отримати батьки й матері, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків чи втратив батьківські права.

Про це сказано на сайті Міноборони України.

Читайте також:

Як отримати відстрочку батькам-одинакам через "Резерв+"

У Міноборони розповіли, що процес отримання відстрочки онлайн складається з трьох пунктів. Зокрема:

  • треба подати запит у застосунку "Резерв+";
  • далі система перевірить наявність підстав у державних реєстрах;
  • у разі підтвердження, відстрочку буде надано автоматично, а інформація про це з'являється в електронному військовому документі.

"Процес повністю автоматизований, зазвичай триває від кількох хвилин до кількох годин і не потребує збору довідок та відвідування ТЦК. Резерв+ дозволяє отримувати рішення прозоро та без ризиків маніпуляцій", — зазначили у міністерстві.

Також там додали, що для отримання цього типу відстрочку, у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян має бути актуальна інформація про дитину, а також про смерть чи втратив батьківських прав іншого з батьків. Якщо ж ці дані відсутні, тоді необхідно звернутися з відповідними документами до будь-якого зручного відділу ДРАЦС.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що з 1 листопада оновлювати відстрочки від мобілізації потрібно буде через ЦНАП.

Також ми інформували, коли інвалідність ІІІ групи є підставою для оформлення відстрочки.

додаток мобілізація війна в Україні відстрочка резерв Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
