Черногоренко заявила о двух новых сервисах в приложении Резерв+

"Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В мобильном приложении "Резерв+" появились два новых сервиса. В частности, теперь есть отображение данных об инвалидности и сохраняется предыдущая версия военно-учетного документа.

Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

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Новые сервисы в "Резерв+"

В Минобороны рассказали, что данные об инвалидности будут отображаться в электронном военном документе, а именно — группа и причина инвалидности.

Касательно самого документа, его предыдущая версия будет храниться в приложении, если человек решит его обновить. Это означает, что он не будет исчезать, как это было раньше.

Кроме того, в случае "чрезмерной нагрузки" на самом документе будет появляться лента с приблизительным временем обновления.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко также прокомментировала нововведения.

"Продолжаем наполнять "Резерв+" полезными сервисами. Они создают для военнообязанных единую экосистему, которая способна удовлетворить их запросы без очередей и ожидания. Постепенно добавляем новые функции, которые помогут быть в курсе актуального статуса воинского учета", — сказала она.

Напомним, недавно мы писали, кто может оформить отсрочку в "Резерв+".

Также мы сообщали, что украинцев призвали обновить приложение "Резерв+". Как известно, в релизе 1.6.1 обновился сертификат безопасности.