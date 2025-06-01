Черногоренко заявила о двух новых сервисах в приложении Резерв+

В "Резерв+" появились два новых сервиса — какие именно
В мобильном приложении "Резерв+" появились два новых сервиса. В частности, теперь есть отображение данных об инвалидности и сохраняется предыдущая версия военно-учетного документа.
Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.
Новые сервисы в "Резерв+"
В Минобороны рассказали, что данные об инвалидности будут отображаться в электронном военном документе, а именно — группа и причина инвалидности.
Касательно самого документа, его предыдущая версия будет храниться в приложении, если человек решит его обновить. Это означает, что он не будет исчезать, как это было раньше.
Кроме того, в случае "чрезмерной нагрузки" на самом документе будет появляться лента с приблизительным временем обновления.
Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко также прокомментировала нововведения.
"Продолжаем наполнять "Резерв+" полезными сервисами. Они создают для военнообязанных единую экосистему, которая способна удовлетворить их запросы без очередей и ожидания. Постепенно добавляем новые функции, которые помогут быть в курсе актуального статуса воинского учета", — сказала она.
Напомним, недавно мы писали, кто может оформить отсрочку в "Резерв+".
Также мы сообщали, что украинцев призвали обновить приложение "Резерв+". Как известно, в релизе 1.6.1 обновился сертификат безопасности.
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