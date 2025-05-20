Мобілізація у травні 2025 року — хто може оформити відстрочку в Резерв+

Хто може оформити відстрочку в "Резерв+" — нововведення
Попри воєнний стан, в Україні деякі військовозобов'язані чоловіки мають право оформити відстрочку від мобілізації. Більшість для цього повинні звернутися до ТЦК та СП, а певні категорії громадян можуть це зробити через застосунок "Резерв+". Нещодавно перелік тих, кому доступна така послуга у додатку, було розширено.
Хто саме може оформити відстрочку від мобілізації у "Резерв+" у травні 2025 року, повідомляємо далі в матеріалі.
Відстрочка у "Резерв+" — що відомо про нововведення
Як повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України, список тих, хто може отримати відстрочку через додаток, було розширено. Тепер таку можливість мають ще дві категорії громадян:
- Люди із тимчасовою непридатністю за результатами військово-лікарської комісії.
- Чоловік/дружина, в якого (якої) дружина/чоловік проходить військову службу, за умови, що сім'я виховує дитину/дітей до 18 років.
Хто ще може отримати відстрочку через "Резерв+"
Нагадаємо, відстрочки у застосунку "Резерв+" також залишаються доступними для трьох категорій громадян:
- Люди з інвалідністю із пенсійним посвідченням ПФУ.
- Студенти, аспіранти й докторанти.
- Багатодітні батьки, які мають трьох дітей до 18 років у спільному шлюбі.
Як оформити відстрочку в "Резерв+"
Для того, щоб отримати відстрочку, необхідно:
- натиснути на три крапки на головному екрані застосунку "Резерв+";
- вибрати пункт "Подати запит на відстрочку";
- вибрати відповідну категорію;
- згодом надійде сповіщення з результатом.
Раніше ми писали, скільки часу триває розгляд заяви на відстрочку від мобілізації у ТЦК.
Нагадаємо, ми повідомляли, чи може отримати відстрочку від мобілізації чоловік, який утримує нерідних дітей.
Читайте Новини.LIVE!