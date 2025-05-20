Мобілізація у травні 2025 року — хто може оформити відстрочку в Резерв+

Оформлення відстрочки у "Резерв+". Фото: reserveplus.mod.gov.ua

Попри воєнний стан, в Україні деякі військовозобов'язані чоловіки мають право оформити відстрочку від мобілізації. Більшість для цього повинні звернутися до ТЦК та СП, а певні категорії громадян можуть це зробити через застосунок "Резерв+". Нещодавно перелік тих, кому доступна така послуга у додатку, було розширено.

Хто саме може оформити відстрочку від мобілізації у "Резерв+" у травні 2025 року, повідомляємо далі в матеріалі.

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Як повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України, список тих, хто може отримати відстрочку через додаток, було розширено. Тепер таку можливість мають ще дві категорії громадян:

Люди із тимчасовою непридатністю за результатами військово-лікарської комісії. Чоловік/дружина, в якого (якої) дружина/чоловік проходить військову службу, за умови, що сім'я виховує дитину/дітей до 18 років.

Хто ще може отримати відстрочку через "Резерв+"

Нагадаємо, відстрочки у застосунку "Резерв+" також залишаються доступними для трьох категорій громадян:

Люди з інвалідністю із пенсійним посвідченням ПФУ. Студенти, аспіранти й докторанти. Багатодітні батьки, які мають трьох дітей до 18 років у спільному шлюбі.

Оформлення відстрочки у "Резерв+". Фото: РБК-Україна

Як оформити відстрочку в "Резерв+"

Для того, щоб отримати відстрочку, необхідно:

натиснути на три крапки на головному екрані застосунку "Резерв+";

вибрати пункт "Подати запит на відстрочку";

вибрати відповідну категорію;

згодом надійде сповіщення з результатом.

Раніше ми писали, скільки часу триває розгляд заяви на відстрочку від мобілізації у ТЦК.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи може отримати відстрочку від мобілізації чоловік, який утримує нерідних дітей.