Черногоренко заявила про два нових сервіси у застосунку Резерв+

"Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У мобільному додатку "Резерв+" з'явилися два нових сервіси. Зокрема, тепер є відображення даних про інвалідність та зберігається попередня версія військово-облікового документа.

Про це повідомляється на сайті Міноборони України.

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Нові сервіси в "Резерв+"

У Міноборони розповіли, що дані про інвалідність будуть відображатися в електронному військовому документі, а саме - група та причина інвалідності.

Стосовного самого документа, його попередня версія буде зберігатися в застосунку, якщо людина вирішить його оновити. Це означає, що він не зникатиме, як це було раніше.

Крім того, у разі "надмірного навантаження" на самому документі буде з'являтися стрічка із приблизно часом оновлення.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко також прокоментувала нововведення.

"Продовжуємо наповнювати "Резерв+" корисними сервісами. Вони створюють для військовозобов’язаних єдину екосистему, що здатна задовольнити їхні запити без черг та очікування. Поступово додаємо нові функції, які допоможуть бути в курсі актуального статусу військового обліку", — сказала вона.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, хто може оформити відстрочку в "Резерв+".

Також ми повідомляли, що українців закликали оновити застосунок "Резерв+". Як відомо, у релізі 1.6.1 оновився безпековий сертифікат.