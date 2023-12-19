В РФ начали мобилизовать на войну против Украины наемников из ВИЧ

Мобилизация русских окупантов. Фото: российские СМИ

В РФ идет скрытая мобилизация. Минобороны враждебной страны прибегает к новым способам привлечения людей на войну против Украины. Теперь там начали набор ВИЧ-положительных наемников.

Об этом пишет издание "Важные истории".

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Отмечается, соцсетями РФ ходят сообщения о приеме в армию мужчин с ВИЧ и гепатитом. Контракт можно заключить на шесть месяцев с зарплатой — 230 тыс. рублей, также есть возможность получать премии.

Прием желающих будет происходить по аналогу подразделения "Амбрелла", существовавшего в ППК "Вагнер". В нем служили люди с ВИЧ и гепатитом.

"Журналист позвонил по объявлению и представился мужчиной из ВИЧ, который желает попасть на войну. Рекрутер сообщил ему, что контракт заключается с ППК "Редут". Он уточнил, что добровольцу с ВИЧ нужно брать лекарство для антиретровирусной терапии с собой: "Мы обеспечим только тем, в чем (будете) воевать. В Донецке будете покупать (лекарство), мы не привозим" , — говорится в сообщении.

Несмотря на это, заключить официально контракт с Минобороны РФ ВИЧ-инфицированные и больные гепатитом не могут.

Тем временем в ряде украинских городов усилили мобилизационные мероприятия . В частности, последним из них стала Полтава. Там поквартирные рейды совершают работники ТЦК вместе с представителями городского совета.