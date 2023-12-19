У РФ почали мобілізувати на війну проти України найманців із ВІЛ

Мобілізація російських окупантів. Фото: російські ЗМІ

У РФ триває прихована мобілізація. Міноборони ворожої країни вдається до все нових способів залучення людей на війну проти України. Тепер там почали набір ВІЛ-позитивних найманців.

Про це пише видання "Важливі історії".

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Зазначається, соцмережами РФ ширяться повідомлення про прийом до війська чоловіків із ВІЛ і гепатитом. Контракт можна укласти на шість місяців із зарплатою — 230 тис. рублів, також є можливість отримувати премії.

Прийом охочих відбуватиметься за аналогом підрозділу "Амбрелла", який існував у ПВК "Вагнер". У ньому служили люди з ВІЛ і гепатитом.

"Журналіст зателефонував за оголошенням і представився чоловіком із ВІЛ, який бажає потрапити на війну. Рекрутер повідомив йому, що контракт укладається з ПВК "Редут". Він уточнив, що добровольцю з ВІЛ потрібно брати ліки для антиретровірусної терапії із собою: "Ми забезпечимо тільки тим, у чому (будете) воювати. У Донецьку будете купувати (ліки), ми не привозимо", — йдеться у повідомленні.

Попри це, укласти офіційно контракт із Міноборони РФ ВІЛ-інфіковані та хворі на гепатит не можуть.

Тим часом у низці українських міст посилили мобілізаційні заходи. Зокрема, останнім з них стала Полтава. Там поквартирні рейди здійснюють працівники ТЦК разом із представниками міської ради.