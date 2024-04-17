Какая ответственность за уклонение от призыва предусмотрена законом

Военный ВСУ Фото: UNN

Мобилизация, проводимая в Украине в условиях военного положения, обязывает граждан откликнуться на призывы военкоматов. Неявка или уклонение от призыва влекут за собой серьезные правовые последствия - штраф или даже уголовную ответственность.

Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

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Неявка в военкомат без уважительных причин

В соответствии с законодательством Украины, за неявку в военкомат без уважительных причин предусмотрено административное наказание в виде штрафа от 1700 до 3400 гривен.

К уважительным причинам относятся тяжелые заболевания, уход за близкими родственниками или другие обстоятельства, не позволяющие человеку явиться на призыв.

Уголовная ответственность за уклонение от призыва

Более серьезным правонарушением является уклонение от призыва, которое наказывается уголовной ответственностью. За такого рода "бездействие" предполагается лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Уклонением от призыва считается умышленное избегание явки в военкомат или иное уклонение от призывной комиссии в течение длительного времени (более 30 дней). При этом не имеет значения, была ли призывнику вручена повестка или нет.

Где сегодня разрешено вручать повестки

Следует отметить, что в условиях всеобщей мобилизации вручение повесток возможно не только по месту жительства или работы, но и на улицах или блокпостах. Такой формат не противоречит закону.

В повестке указываются дата и время прибытия в территориальный центр комплектования для прохождения военно-врачебной комиссии. Это означает, что вручение повестки не равнозначно мобилизации.

Прежде всего, вызов в военкомат необходим для проверки данных гражданина и определения его пригодности к военной службе.

Что делать, если вам вручили повестку

При получении повестки гражданин обязан прибыть в указанное время и место. В случае невозможности явки необходимо уведомить об этом военкомат и предоставить подтверждающие документы, обосновывающие уважительную причину отсутствия.

Причины, которые могут освободить от призыва

Уважительными причинами, которые могут освободить от призыва, являются:

Тяжелая болезнь или инвалидность

Уход за близкими родственниками или малолетними детьми

Обучение в учебном заведении

Работа в органах государственной власти или местного самоуправления

Важно понимать, что уклонение от призыва является серьезным правонарушением, которое подрывает обороноспособность страны. Поэтому гражданам, подлежащим призыву, настоятельно рекомендуется отнестись к исполнению своего воинского долга с ответственностью и честью.

Напомним, 16 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации. 17 апреля был обнародован полный текст документа.