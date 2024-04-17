Яка відповідальність за ухилення від призову передбачена законом

Військовий ЗСУ Фото: UNN

Мобілізація, що проводиться в Україні в умовах воєнного стану, зобов'язує громадян відгукнутися на заклики військкоматів. Неявка або ухилення від призову тягнуть за собою серйозні правові наслідки - штраф чи кримінальну відповідальність.

Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

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Неявка у військкомат без поважних причин

Відповідно до законодавства України, за неявку до військкомату без поважних причин передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу від 1700 до 3400 гривень.

До поважних причин належать тяжкі захворювання, догляд за близькими родичами або інші обставини, які не дозволяють людині з'явитися на заклик.

Кримінальна відповідальність за ухилення від призову

Більше серйозним правопорушенням є ухилення від призову, яке карається кримінальною відповідальністю. За такого роду "бездіяльність" передбачається позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Ухиленням від призову вважається навмисне уникнення явки у військкомат чи інше ухилення від призовної комісії протягом тривалого часу (понад 30 днів). При цьому не має значення, було призовникові вручено повістку чи ні.

Де сьогодні дозволено вручати повістки

Слід зазначити, що в умовах загальної мобілізації вручення повісток можливе не лише за місцем проживання чи роботи, а й на вулицях чи блокпостах. Такий формат не суперечить закону.

На порядку денному вказуються дата та час прибуття до територіального центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії. Це означає, що вручення повістки не рівнозначне мобілізації.

Насамперед виклик у військкомат необхідний для перевірки даних громадянина та визначення його придатності до військової служби.

Що робити, якщо вам вручили повістку

При отриманні повістки громадянин зобов'язаний прибути у вказаний час та місце. У разі неможливості явки необхідно повідомити про це військкомат і надати документи, що підтверджують, що обґрунтовують поважну причину відсутності.

Причини, які можуть звільнити від призову

Поважними причинами, які можуть звільнити від призову, є:

Тяжка хвороба чи інвалідність

Догляд за близькими родичами чи малолітніми дітьми

Навчання у навчальному закладі

Робота в органах державної влади чи місцевого самоврядування

Важливо розуміти, що відхилення від призову є серйозним правопорушенням, яке підриває обороноздатність країни. Тому громадянам, які підлягають призову, рекомендується поставитися до виконання свого військового обов'язку з відповідальністю та честю.

Нагадаємо, 16 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. 17 квітня було оприлюднено повний текст документу.