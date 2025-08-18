Видео
Главная Мобилизация В суде на Донетчине организовали схему уклонения от мобилизации

В суде на Донетчине организовали схему уклонения от мобилизации

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 01:03
В одном из судов Донетчины выносили фиктивные решения, чтобы помочь уклонистам избежать призыва
Судья. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В одном из судов Донецкой области разоблачили схему избежания мобилизации. Исполняющий обязанности председателя суда, его помощник, заместитель руководителя аппарата и секретарь за деньги помогали мужчинам призывного возраста уклоняться от призыва и выезжать за границу.

Об этом в пятницу, 15 августа, сообщили в ГБР.

Детали дела

По данным следствия, фигуранты за три тысячи долларов организовывали принятие фиктивных решений и лишали родительских прав матерей, чтобы военнообязанных признали единственными опекунами несовершеннолетних детей. Благодаря таким услугами мужчины призывного возраста получали освобождение от мобилизации и право выезжать за пределы Украины.

Читайте также:

Решения принимали без реальных исков, уплаты судебного сбора и участия службы по делам детей. Заместитель руководителя аппарата суда регистрировала несуществующие дела и удостоверяла фейковые решения гербовой печатью. Исполняющий обязанности председателя суда выносил решения, а секретарь отвечала за подготовку фиктивных документов и судебных повесток.

С начала полномасштабного вторжения до конца прошлого года нарушители успели принять более 120 незаконных решений. Благодаря этому из Украины выехали более 40 человек, свыше 30 из них не вернулись.

Помощнику судьи сообщили о подозрении в конце прошлого года. Во время дальнейшей проверки установили, что к схеме причастны и другие работники суда.

Также разоблачили еще одну судью этого суда, которая во время приватного общения отрицала агрессию РФ против Украины, восхваляла российских военных и радовалась оккупации украинских территорий.

Какое наказание грозит нарушителям

Исполняющему обязанности председателя суда, помощнику судьи, заместителю руководителя аппарата и секретарю суда сообщили о подозрении в переправке людей через государственную границу, вмешательстве в работу судебной системы, подделке судебных решений и препятствовании деятельности ВСУ (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 114-1). Им грозит до девяти лет лишения свободы.

Судье, которая поддерживала оккупантов, сообщили о подозрении в распространении материалов, оправдывающих агрессию РФ (ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины). За совершенное она может провести в тюрьме восемь лет.

На данный момент решают вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, житель Ивано-Франковской области в TikTok призвал людей к свержению власти. Его приговорили к двум годам лишения свободы.

Также мы сообщали, что на Закарпатье двое мужчин помогали пересечь Тису и попасть в Румынию четырем военнообязанным. Организаторам побега уже избрали меры пресечения: одного взяли под стражу, другого — под домашний арест.

суд мобилизация военнообязанные уклонисты судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
