Головна Мобілізація У суді на Донеччині організували схему ухилення від мобілізації

У суді на Донеччині організували схему ухилення від мобілізації

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 01:03
В одному із судів Донеччини виносили фіктивні рішення, щоб допомогти ухилянтам уникнути призову
Суддя. Фото ілюстративне: depositphotos.com

В одному із судів Донецької області викрили схему уникнення мобілізації. Виконуючий обов'язки голови суду, його помічник, заступник керівника апарату та секретар за гроші допомагали чоловікам призовного віку ухилятися від призову й виїжджати за кордон.

Про це в п'ятницю, 15 серпня, повідомили у ДБР.

Деталі справи

За даними слідства, фігуранти за три тисячі доларів організовували ухвалення фіктивних рішень і позбавляли батьківських прав матерів, аби військовозобов'язаних визнали єдиними опікунами неповнолітніх дітей. Завдяки таким послугами чоловіки призовного віку отримували звільнення від мобілізації та право виїжджати за межі України.

Читайте також:

Рішення ухвалювали без реальних позовів, сплати судового збору та участі служби у справах дітей. Заступник керівника апарату суду реєструвала неіснуючі справи та засвідчувала фейкові рішення гербовою печаткою. Виконуючий обов'язки голови суду виносив рішення, а секретар відповідала за підготовку фіктивних документів і судових повісток.

Від початку повномасштабного вторгнення до кінця минулого року порушники встигли ухвалити понад 120 незаконних рішень. Завдяки цьому з України виїхали понад 40 людей, більш ніж 30 із них не повернулися.

Помічнику судді повідомили про підозру наприкінці минулого року. Під час подальшої перевірки встановили, що до схеми причетні й інші працівники суду.

Також викрили ще одну суддю цього суду, яка під час приватного спілкування заперечувала агресію РФ проти України, вихваляла російських військових і раділа окупації українських територій.

Яке покарання загрожує порушникам

Виконуючому обов'язки голови суду, помічнику судді, заступнику керівника апарату та секретарю суду повідомили про підозру в переправленні людей через державний кордон, втручанні в роботу судової системи, підробленні судових рішень і перешкоджанні діяльності ЗСУ (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 114-1). Їм загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

Судді, яка підтримувала окупантів, повідомили про підозру в поширенні матеріалів, що виправдовують агресію РФ (ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України). За вчинене вона може провести у в'язниці вісім років.

Наразі вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, житель Івано-Франківщини в TikTok закликав людей до повалення влади. Його засудили до двох років позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що на Закарпатті двоє чоловіків допомагали перетнути Тису й потрапити до Румунії чотирьом військовозобов'язаним. Організаторам утечі вже обрали запобіжні заходи: одного взяли під варту, іншого — під домашній арешт.

суд мобілізація військовозобов'язані ухилянти судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
