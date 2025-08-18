В одному із судів Донеччини виносили фіктивні рішення, щоб допомогти ухилянтам уникнути призову

Суддя. Фото ілюстративне: depositphotos.com

В одному із судів Донецької області викрили схему уникнення мобілізації. Виконуючий обов'язки голови суду, його помічник, заступник керівника апарату та секретар за гроші допомагали чоловікам призовного віку ухилятися від призову й виїжджати за кордон.



Про це в п'ятницю, 15 серпня, повідомили у ДБР.

Деталі справи

За даними слідства, фігуранти за три тисячі доларів організовували ухвалення фіктивних рішень і позбавляли батьківських прав матерів, аби військовозобов'язаних визнали єдиними опікунами неповнолітніх дітей. Завдяки таким послугами чоловіки призовного віку отримували звільнення від мобілізації та право виїжджати за межі України.

Рішення ухвалювали без реальних позовів, сплати судового збору та участі служби у справах дітей. Заступник керівника апарату суду реєструвала неіснуючі справи та засвідчувала фейкові рішення гербовою печаткою. Виконуючий обов'язки голови суду виносив рішення, а секретар відповідала за підготовку фіктивних документів і судових повісток.

Від початку повномасштабного вторгнення до кінця минулого року порушники встигли ухвалити понад 120 незаконних рішень. Завдяки цьому з України виїхали понад 40 людей, більш ніж 30 із них не повернулися.

Помічнику судді повідомили про підозру наприкінці минулого року. Під час подальшої перевірки встановили, що до схеми причетні й інші працівники суду.

Також викрили ще одну суддю цього суду, яка під час приватного спілкування заперечувала агресію РФ проти України, вихваляла російських військових і раділа окупації українських територій.

Яке покарання загрожує порушникам

Виконуючому обов'язки голови суду, помічнику судді, заступнику керівника апарату та секретарю суду повідомили про підозру в переправленні людей через державний кордон, втручанні в роботу судової системи, підробленні судових рішень і перешкоджанні діяльності ЗСУ (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 114-1). Їм загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

Судді, яка підтримувала окупантів, повідомили про підозру в поширенні матеріалів, що виправдовують агресію РФ (ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України). За вчинене вона може провести у в'язниці вісім років.

Наразі вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

