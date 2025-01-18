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В Сухопутных войсках назвали критерий мобилизации

18 января 2025 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Представитель Сухопутных войск Наталья Киндратив назвала критерий мобилизации
Офицер Управления коммуникаций Командования Сухопутных войск Наталья Киндратив. Фото: sud.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В условиях военного положения и общей мобилизации призвать в армию одновременно всех граждан невозможно. А вот проверке документов и мероприятиям оповещения подлежит каждый мужчина призывного возраста, то есть от 18 до 60 лет.

Об этом в интервью для KyivFM в среду, 8 января, сообщила офицер Управления коммуникаций Командования Сухопутных войск Наталья Киндратив.

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"Если человек не имеет отсрочки, не имеет бронирования и не является исключенным с воинского учета по состоянию здоровья, такого человека обязательно направят на прохождение ВВК", — отметила офицер.

По ее словам, основным критерием мобилизации является отсутствие отсрочки и пригодность по состоянию здоровья'я. А вот не подлежат мобилизации те граждане, которых исключили с воинского учета из-за достижения ими 60 лет, утраты гражданства или непригодности к службе.

Напомним, Наталья Киндратив сообщила, сколько военнообязанных мужчин в Украине подали в розыск с начала полномасштабного вторжения. Количество таких граждан превышает полмиллиона.

Также мы сообщали, что нардеп Федор Вениславский прокомментировал заявления команды Трампа о необходимости снизить мобилизационный возраст в Украине. По его мнению, Украина сейчас нуждается не в новых мобилизованных, а в высокотехничном западном оружии и дальнобойных ракетах.

армия военный призыв мобилизация война в Украине военнослужащие

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