Представник Сухопутних військ Наталія Кіндратів назвала критерій мобілізації

Офіцер Управління комунікацій Командування Сухопутних військ Наталія Кіндратів. Фото: sud.ua

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації призвати до війська одночасно всіх громадян неможливо. А от перевірці документів і заходам оповіщення підлягає кожен чоловік призовного віку, тобто від 18 до 60 років.

Про це в інтерв'ю для KyivFM у середу, 8 січня, повідомила офіцерка Управління комунікацій Командування Сухопутних військ Наталія Кіндратів.

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Який критерій мобілізації є в Україні

"Якщо людина не має відстрочки, не має бронювання і не є виключеною з військового обліку за станом здоров'я, таку людину обов'язково скерують на проходження ВЛК", — зазначила офіцерка.

За її словами, основним критерієм мобілізацїі є відсутність відстрочки та придатність за станом здоров'я. А от не підлягають мобілізації ті громадяни, яких виключили з військового обліку через досягненнями ними 60 років, втрату громадянства або непридатність до служби.

Нагадаємо, Наталія Кіндратів повідомила, скільки військовозобов'язаних чоловіків в Україні подали в розшук від початку повномасштабного вторгнення. Кількість таких громадян перевищує пів мільйона.

Також ми повідомляли, що нардеп Федір Веніславський прокоментував заяви команди Трампа щодо необхідності знизити мобілізаційний вік в Україні. На його думку, Україна зараз потребує не нових мобілізованих, а високотехнічної західної зброї та далекобійних ракет.