Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow У Сухопутних військах назвали критерій мобілізації arrow

У Сухопутних військах назвали критерій мобілізації

18 січня 2025 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Представник Сухопутних військ Наталія Кіндратів назвала критерій мобілізації
Офіцер Управління комунікацій Командування Сухопутних військ Наталія Кіндратів. Фото: sud.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації призвати до війська одночасно всіх громадян неможливо. А от перевірці документів і заходам оповіщення підлягає кожен чоловік призовного віку, тобто від 18 до 60 років.

Про це в інтерв'ю для KyivFM у середу, 8 січня, повідомила офіцерка Управління комунікацій Командування Сухопутних військ Наталія Кіндратів.

Читайте також:

Який критерій мобілізації є в Україні

"Якщо людина не має відстрочки, не має бронювання і не є виключеною з військового обліку за станом здоров'я, таку людину обов'язково скерують на проходження ВЛК", — зазначила офіцерка.

За її словами, основним критерієм мобілізацїі є відсутність відстрочки та придатність за станом здоров'я. А от не підлягають мобілізації ті громадяни, яких виключили з військового обліку через досягненнями ними 60 років, втрату громадянства або непридатність до служби.

Нагадаємо, Наталія Кіндратів повідомила, скільки військовозобов'язаних чоловіків в Україні подали в розшук від початку повномасштабного вторгнення. Кількість таких громадян перевищує пів мільйона.

Також ми повідомляли, що нардеп Федір Веніславський прокоментував заяви команди Трампа щодо необхідності знизити мобілізаційний вік в Україні. На його думку, Україна зараз потребує не нових мобілізованих, а високотехнічної західної зброї та далекобійних ракет.

армія військовий призов мобілізація війна в Україні військовослужбовці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:01 Клієнти ПриватБанку скаржаться на службу підтримки — що не так

06:56 Угода між Ізраїлем та ХАМАС ратифікована — що буде далі

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

06:30 Оновлення даних в ТЦК — з якого віку це треба робити

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:25 Зі штормовим вітром — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

Термінова новина

06:24 Загинули люди, є падіння уламків — наслідки обстрілу Києва

06:20 Де в Україні доступніше житло — порівняння оренди та зарплат

06:18 У яких підрозділах ЗСУ військові отримують щомісячну надбавку

06:15 Мігрантам не позаздриш — що зробить Трамп після інавгурації

07:01 Клієнти ПриватБанку скаржаться на службу підтримки — що не так

06:56 Угода між Ізраїлем та ХАМАС ратифікована — що буде далі

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

06:30 Оновлення даних в ТЦК — з якого віку це треба робити

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:25 Зі штормовим вітром — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

Термінова новина

06:24 Загинули люди, є падіння уламків — наслідки обстрілу Києва

06:20 Де в Україні доступніше житло — порівняння оренди та зарплат

06:18 У яких підрозділах ЗСУ військові отримують щомісячну надбавку

06:15 Мігрантам не позаздриш — що зробить Трамп після інавгурації

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

17 січня 2025
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Text

08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

16 січня 2025
Text

21:22 Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно