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В Тернополе мужчина обещал подкупить медкомиссию ТЦК СП за 12 тыс. долларов

17 апреля 2024 18:24
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Тернополе мужчина обещал подкупить медкомиссию ТЦК СП за 12 тыс. долларов
Военнообязанный на медкомиссии. Фото иллюстративное: ООТЦК и СП/Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Тернополе перед судом предстанет местный житель, который за 12000 долларов обещал решить вопрос с военно-врачебной комиссией городского ТЦК СП. В среду, 17 апреля, ему официально сообщили о подозрении.

Об этом информирует пресс-служба Тернопольской городской прокуратуры со ссылкой на ГУНП в Тернопольской области.

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Как сообщается, 37-летний горожанин обещал за 12 тысяч долларов США помочь избежать призыва на военную службу, "повлияв" на членов военно-врачебной комиссии Тернопольского городского ТЦК СП.

В Тернополе мужчина обещал подкупить медкомиссию ТЦК СП за 12 тыс. долларов
Автомобиль, на котором передвигался делец. Источник: Национальная полиция

Организатор сделки был задержан во время передачи средств одним из "клиентов" злоумышленника. Изъятые средства были изъяты правоохранителями. В настоящее время злоумышленник взят под стражу.

В Тернополе мужчина обещал подкупить медкомиссию ТЦК СП за 12 тыс. долларов
Изъяты у злоумышленника деньги. Источник: Тернопольская областная прокуратура

Напомним, ранее Министерство образования и науки Украины начало проверку Западноукраинского национального университета Тернополя из-за большого количества уклонистов.

Незадолго до этого полиция задержала штаб-сержанта городского ТЦК СП, который систематически брал взятки товаром из магазина, помогая в ответ избежать службы в Вооруженных силах Украины.

коррупция
полиция
Тернополь
Украина
прокуратура
ВВК
ТЦК и СП

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