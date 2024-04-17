В Тернополе мужчина обещал подкупить медкомиссию ТЦК СП за 12 тыс. долларов

Военнообязанный на медкомиссии. Фото иллюстративное: ООТЦК и СП/Facebook

В Тернополе перед судом предстанет местный житель, который за 12000 долларов обещал решить вопрос с военно-врачебной комиссией городского ТЦК СП. В среду, 17 апреля, ему официально сообщили о подозрении.

Об этом информирует пресс-служба Тернопольской городской прокуратуры со ссылкой на ГУНП в Тернопольской области.

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Как сообщается, 37-летний горожанин обещал за 12 тысяч долларов США помочь избежать призыва на военную службу, "повлияв" на членов военно-врачебной комиссии Тернопольского городского ТЦК СП.

Автомобиль, на котором передвигался делец. Источник: Национальная полиция

Организатор сделки был задержан во время передачи средств одним из "клиентов" злоумышленника. Изъятые средства были изъяты правоохранителями. В настоящее время злоумышленник взят под стражу.

Изъяты у злоумышленника деньги. Источник: Тернопольская областная прокуратура

Напомним, ранее Министерство образования и науки Украины начало проверку Западноукраинского национального университета Тернополя из-за большого количества уклонистов.

Незадолго до этого полиция задержала штаб-сержанта городского ТЦК СП, который систематически брал взятки товаром из магазина, помогая в ответ избежать службы в Вооруженных силах Украины.