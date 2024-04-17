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У Тернополі чоловік обіцяв підкупити медкомісію ТЦК СП за 12 тис. доларів

17 квітня 2024 18:24
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Тернополі чоловік обіцяв підкупити медкомісію ТЦК СП за 12 тис. доларів
Військовозобов'язаний на медкомісії. Фото ілюстративне: ООТЦК та СП/Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Тернополі перед судом постане місцевий мешканець, який за 12000 доларів обіцяв вирішити питання з військово-лікарською комісією міського ТЦК СП. У середу, 17 квітня йому офіційно повідомили про підозру. 

Про це інформує пресслужба Тернопільської міської прокуратури з посиланням на ГУНП в Тернопільській області

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Як повідомляється, 37-річний містянин обіцяв за 12 тисяч доларів США допомогти уникнути призову на військову службу, "вплинувши" на членів військово-лікарської комісії Тернопільського міського ТЦК СП.

У Тернополі чоловік обіцяв підкупити медкомісію ТЦК СП за 12 тис. доларів
Авто, на якому пересувався ділок. Джерело: Національна поліція

Організатора оборудки було затримано під час передачі коштів одним з "клієнтів" зловмисника. Вилучені кошти були вилучені правоохоронцями. Наразі зловмисника взято під варту.

У Тернополі чоловік обіцяв підкупити медкомісію ТЦК СП за 12 тис. доларів
Вилучені в зловмисника гроші. Джерело: Тернопільська обласна прокуратура

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти й науки України розпочало перевірку Західноукраїнського національного університету Тернополя через велику кількість ухилянтів.

Незадовго до цього поліція затримала штаб-сержанта міського ТЦК СП, який систематично брав хабарі товаром з крамниці, допомагаючи у відповідь уникнути служби у Збройних силах України.

корупція
поліція
Тернопіль
Україна
прокуратура
ВЛК
ТЦК та СП

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