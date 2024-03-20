В Тернополе работники ТЦК взобрались на крышу здания, чтобы вручить повестки строителям

Сотрудники ТЦК издают повестки. Фото: скриншот

Пока социальными сетями распространяется видео на котором снято, как работники ТЦК и СП вылезли на здание, чтобы выдать повестки. Согласно сообщениям СМИ, инцидент произошел в Тернополе.

Об этом сообщил ряд Telegram-каналов в среду, 20 марта.

Читайте также:

Детали инцидента

Представители Территориального центра комплектования и социальной поддержки были замечены на крыше одной из местных строительных площадок Тернополя. Там они выписывали повестки военнообязанным работникам. На видео видно, что рядом со зданием стоял микроавтобус.

Напомним, что во Львовском ТЦК прокомментировали скандальное задержание волонтера в городе. Они заявили, что гражданин провоцировал военных на конфликт.

Ранее мы сообщали, что во время рейдов ТЦК в Харькове мужчины силой вытаскивали из общественного транспорта, игнорируя протесты пассажиров.

Также мы сообщали, что во Львове мужчина, увидев работников военкомата, начал убегать, но его догнали, после чего насильно посадили в микроавтобус.