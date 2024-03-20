У Тернополі працівники ТЦК видерлись на дах будови, щоб вручити повістки будівельникам
Наразі соціальними мережами шириться відео на якому зафільмовано, як працівники ТЦК та СП вилізли на будівлю, щоб видати повістки. Згідно з повідомленнями ЗМІ, інцидент трапився у Тернополі.
Про це повідомила низка Telegram-каналів у середу, 20 березня.
Деталі інциденту
Представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки були помічені на даху одного з місцевих будівельних майданчиків Тернополя. Там вони виписували повістки військовозобов'язаним працівникам. На відео видно, що поруч з будівлею стояв їхній мікроавтобус.
Нагадаємо, що у Львівському ТЦК прокоментували скандальне затримання волонтера у місті. Вони заявили, що громадянин провокував військкомів на конфлікт.
Раніше ми повідомляли, що під час рейдів ТЦК у Харкові чоловіків силоміць витягували з громадського транспорту, ігноруючи протести пасажирів.
Також ми повідомляли, що у Львові чоловік, побачивши працівників військкомату, почав тікати, але його наздогнали, після чого силоміць посадили в мікроавтобус.
Читайте Новини.LIVE!