У Тернополі працівники ТЦК видерлись на дах будови, щоб вручити повістки будівельникам

Працівники ТЦК видають повістки. Фото: скриншот

Наразі соціальними мережами шириться відео на якому зафільмовано, як працівники ТЦК та СП вилізли на будівлю, щоб видати повістки. Згідно з повідомленнями ЗМІ, інцидент трапився у Тернополі.

Про це повідомила низка Telegram-каналів у середу, 20 березня.

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Деталі інциденту

Представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки були помічені на даху одного з місцевих будівельних майданчиків Тернополя. Там вони виписували повістки військовозобов'язаним працівникам. На відео видно, що поруч з будівлею стояв їхній мікроавтобус.

Нагадаємо, що у Львівському ТЦК прокоментували скандальне затримання волонтера у місті. Вони заявили, що громадянин провокував військкомів на конфлікт.

Раніше ми повідомляли, що під час рейдів ТЦК у Харкові чоловіків силоміць витягували з громадського транспорту, ігноруючи протести пасажирів.

Також ми повідомляли, що у Львові чоловік, побачивши працівників військкомату, почав тікати, але його наздогнали, після чого силоміць посадили в мікроавтобус.