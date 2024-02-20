В Третьей штурмовой объяснили разницу между мобилизацией и рекрутингом

Командир подразделения "Терра" 3-й ОШБр Николай "Абдула" Волохов. Фото: УП

По мнению командира подразделения "Терра" Третьей отдельной штурмовой бригады Николая Волохова, человек не может воевать принудительно. Для этого военнообязанных нужно мотивировать, объяснить четкие условия, именно этим рекрутинг отличается от мобилизации.

Об этом Николай Волохов рассказал в эфире телемарафона во вторник, 20 февраля.

Чем рекрутинг отличается от мобилизации

Волохов подчеркнул, что для того, чтобы построить нормальную страну, нам нужно победить в войне. Соответственно для этого нужен человеческий ресурс. По его словам, вынудить воевать человека силой нельзя, поэтому для этого мужчин нужно мотивировать.

"Человека надо мотивировать. Поэтому, например, в нашей Третьей штурмовой бригаде мы не пользуемся словом "мобилизация". Мы пользуемся словом "рекрутинг", и это такой комплекс действий, когда человек приходит и ему объясняют, зачем это надо, какие его обязаны". языки и так далее", — сказал он.

Военный согласился, что абсолютно всех мотивировать невозможно, есть немало людей, сбежавших за границу. Однако он привел пример среди своих друзей, которые после начала полномасштабного вторжения вернулись в Украину и пошли на фронт.

"Скажу как человек, добровольно пришедший с первого дня войны в ряды Вооруженных сил, это нужно. Понятно, что кто-то хочет уехать, убежать, это его право. Как я к этому отношусь? Конечно, плохо. И поверьте, многие из моих друзей вернулся из-за границы и говорит, что там не так хорошо, как мы думали", — рассказал "Абдула".

Напомним, 12-я бригада спецназначения НГУ "Азов" непрестанно напоминает, что войску нужны разные профессии. Таким образом, на передовой пользуются спросом не только танкисты или пехотинцы, но даже и бухгалтеры.

Мы также сообщали о том, что у украинцев появилась возможность выбирать специальность и даже подразделение благодаря рекрутинговым кампаниям. Одна из самых известных, первой начала сотрудничать с Минобороны, — Lobby X.