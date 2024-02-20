У Третій штурмовій пояснили різницю між мобілізацією та рекрутингом
На думку командира підрозділу "Терра" Третьої окремої штурмової бригади Миколи Волохова, людина не може воювати примусово. Для цього військовозобов'язаних потрібно змотивувати, пояснити чіткі умови — саме цим рекрутинг відрізняється від мобілізації.
Про це Микола Волохов розповів в ефірі телемарафону у вівторок, 20 лютого.
Чим рекрутинг відрізняється від мобілізації
Волохов наголосив, що для того, щоб побудувати нормальну країну, нам треба перемогти у війні. Відповідно, для цього потрібний людський ресурс. За його словами, змусити воювати людину силою не можна, тому для цього чоловіків потрібно мотивувати.
"Людину треба замотивувати. Тому, наприклад, в нашій Третій штурмовій бригаді ми не користуємося словом "мобілізація". Ми користуємося словом "рекрутинг", і це такий комплекс дій, коли людина приходить і їй пояснюють, навіщо це треба, які її обов'язки і так далі", — сказав він.
Військовий погодився, що абсолютно всіх змотивувати неможливо, є чимало людей, які втекли за кордон. Однак він навів приклад серед своїх друзів, які після початку повномасштабного вторгнення повернулись в Україну і пішли на фронт.
"Скажу як людина, яка добровільно прийшла з першого дня війни до лав Збройних сил,— це потрібно. Зрозуміло, що хтось хоче поїхати, втекти, це його право. Як я до цього ставлюсь? Звичайно, погано. І повірте, багато хто з моїх друзів повернувся з-за кордону і каже, що там не так гарно, як ми думали", — розповів "Абдула".
Нагадаємо, 12-та бригада спецпризначення НГУ "Азов" безперестанно нагадує, що війську потрібні різні професії. Таким чином на передовій мають попит не лише танкісти чи піхотинці, а навіть і бухгалтери.
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