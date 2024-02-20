У Третій штурмовій пояснили різницю між мобілізацією та рекрутингом

Командир підрозділу "Терра" 3-ї ОШБр Микола "Абдула" Волохов. Фото: УП

На думку командира підрозділу "Терра" Третьої окремої штурмової бригади Миколи Волохова, людина не може воювати примусово. Для цього військовозобов'язаних потрібно змотивувати, пояснити чіткі умови — саме цим рекрутинг відрізняється від мобілізації.

Про це Микола Волохов розповів в ефірі телемарафону у вівторок, 20 лютого.

Чим рекрутинг відрізняється від мобілізації

Волохов наголосив, що для того, щоб побудувати нормальну країну, нам треба перемогти у війні. Відповідно, для цього потрібний людський ресурс. За його словами, змусити воювати людину силою не можна, тому для цього чоловіків потрібно мотивувати.

"Людину треба замотивувати. Тому, наприклад, в нашій Третій штурмовій бригаді ми не користуємося словом "мобілізація". Ми користуємося словом "рекрутинг", і це такий комплекс дій, коли людина приходить і їй пояснюють, навіщо це треба, які її обов'язки і так далі", — сказав він.

Військовий погодився, що абсолютно всіх змотивувати неможливо, є чимало людей, які втекли за кордон. Однак він навів приклад серед своїх друзів, які після початку повномасштабного вторгнення повернулись в Україну і пішли на фронт.

"Скажу як людина, яка добровільно прийшла з першого дня війни до лав Збройних сил,— це потрібно. Зрозуміло, що хтось хоче поїхати, втекти, це його право. Як я до цього ставлюсь? Звичайно, погано. І повірте, багато хто з моїх друзів повернувся з-за кордону і каже, що там не так гарно, як ми думали", — розповів "Абдула".

Нагадаємо, 12-та бригада спецпризначення НГУ "Азов" безперестанно нагадує, що війську потрібні різні професії. Таким чином на передовій мають попит не лише танкісти чи піхотинці, а навіть і бухгалтери.

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