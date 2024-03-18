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В ТЦК на Закарпатье связали попытку самоубийства задержанного парня с употреблением наркотиков

18 марта 2024 12:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ТЦК на Закарпатье связали попытку самоубийства задержанного парня с употреблением наркотиков
Вручение повестки в Украине. Фото иллюстративное: vinnitsa.info
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Закарпатский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки прокомментировал попытку самоубийства задержанного парня. Там заявили, что он мог употреблять наркотики.

Об этом сообщила пресс-служба Закарпатского ОТЦК и СП в понедельник, 18 марта.

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Попытка самоубийства в ТЦК

В военкомате отметили, что в Хустский ТЦК Евгения Хабарова доставили работники пограничной службы. Перед этим мужчина был задержан при попытке незаконного пересечения границы.

Когда ему проводили ВВК, он заявил, что не доверяет этой комиссии, поэтому его перевели в ТЦК в Хусте. В заявлении говорится, что парень вел себя "неадекватно", а в уборной роты охраны пытался покончить с собой.

Дежурный роты нашел мужчину в туалете без сознания, а возле него были следы крови. В ТЦК ему оказали домедицинскую помощь, а затем отправили в больницу.

Медики заявили, что Евгений был в истерическом состоянии, вероятно, из-за употребления наркотических веществ. В его белье была обнаружена полупустая пластина препарата "Гидазепам". Его используют при невротических и психопатических астениях.

В ТЦК также отметили, что никакой физической силы к молодому человеку не применяли.

"Царапины на лице военнообязанного Хабарова Е.В. не свидетельствуют о физическом надругательстве над ним, эти раны Хабаров мог причинить себе сам с целью симуляции", — говорится в сообщении.

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Пост Закарпатского ОТЦК и СП. Фото: скриншот

Напомним, на Закарпатье мужчина пытался покончить жизнь самоубийством в Хустском территориальном центре комплектования (ТЦК) после обвинений в нелегальном пересечении границы. Проводится служебная проверка действий ТЦК.

Также во Львове военнослужащие жестоко задержали на улице ночью мужчину и запихали его в бус. Ситуацию уже успел прокомментировать омбудсмен Дмитрий Лубинец, который заявил, что возмущен такими действиями территориального центра комплектования и социальной поддержки, и добавил, что силовые задержания людей недопустимы.

граница
наркотики
украинцы
медики
Украина
Закарпатье
самоубийство
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ВВК
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