У ТЦК на Закарпатті пов'язали спробу самогубства затриманого хлопця із вживанням наркотиків

Вручення повістки в Україні. Фото ілюстративне: vinnitsa.info

Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував спробу самогубства затриманого хлопця. Там заявили, що він міг вживати наркотики.

Про це повідомила пресслужба Закарпатського ОТЦК та СП у понеділок, 18 березня.

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Спроба самогубства у ТЦК

У військкоматі зазначили, що до Хустського ТЦК Євгенія Хабарова доставили працівники прикордонної служби. Перед тим чоловіка було затримано під час спроби незаконного перетину кордону.

Коли йому проводили ВЛК, він заявив, що не довіряє цій комісії, тому його перевели до ТЦК у Хусті. У заяві йдеться, що хлопець поводив себе "неадекватно", а у вбиральні роти охорони намагався накласти на себе руки.

Черговий роти знайшов чоловіка у туалеті непритомним, а біля нього були сліди крові. У ТЦК йому надали домедичну допомогу, а потім відправили до лікарні.

Медики заявили, що Євген був в істеричному стані, ймовірно, через вживання наркотичних речовин. У його білизні знайшли напівпорожню пластину препарату "Гідазепам". Його використовують під час невротичних та психопатичних астеніях.

У ТЦК також зазначили, що жодної фізичної сили до хлопця не застосовували.

"Подряпини на обличчі військовозобов’язаного Хабарова Є.В. не свідчать про фізичну наругу над ним, ці рани Хабаров міг заподіяти собі сам з метою симуляції", — йдеться в повідомленні.

Допис Закарпатського ОТЦК та СП. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік намагався покінчити життя самогубством у Хустському територіальному центрі комплектування (ТЦК) після звинувачень у нелегальному перетині кордону. Наразі проводиться службова перевірка дій ТЦК.

Також у Львові військкоми жорстоко затримали на вулиці вночі чоловіка та запхали його в бус. Ситуацію вже встиг прокоментувати омбудсмен Дмитро Лубінець, який заявив, що обурений такими діями територіального центру комплектування та соціальної підтримки, та додав, що силові затримання людей є неприпустимими.