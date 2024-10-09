В ТЦК объяснили, мобилизуют ли военнообязанных в возрасте от 50 до 60 лет

В ТЦК объяснили, запрещено ли мобилизовать тех, кому 50–60 лет
Согласно новым правилам, мобилизация военнообязанных 50–60 лет проходит по четкой процедуре. Прямого запрета на военный призыв этой категории нет.
Об этом во вторник, 8 октября, в интервью "Главреду" сообщил начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК Сергей Монукало.
Особенности мобилизации военнообязанных старше 50 лет
Представитель ТЦК отметил, что граждан в возрасте от 50 до 60 лет призывают с согласия воинских частей, преимущественно для подразделений обеспечения и Государственной службы специального транспорта. В штурмовых войсках такие бойцы обычно не служат.
Перед военным призывом граждане данной категории проходят медицинскую комиссию и собеседование в ТЦК. Только после этого определяется, какую военную специальность они будут занимать.
"Списки утверждаются Генеральным Штабом и в мобилизационном распоряжении указываются конкретные фамилии, чтобы человек понимал, что он никуда в другую часть или на другую специальность не поедет", — подытожил начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК.
Ранее бывший главнокомандующий ВСУ, чрезвычайный посол в Британии Валерий Залужный объяснил, нужно ли в Украине снижать мобилизационный возраст, чтобы призывать на службу граждан младше 25 лет. По его мнению, категорию населения в возрасте от 18 до 25 лет нужно беречь, ведь эти люди — будущее Украины.
Также мы сообщали, что по достижении 60-летнего возраста военный подлежит исключению из учета. При этом, если гражданин желает продлить службу, он может остаться в армии еще на пять лет.
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