В ТЦК объяснили, мобилизуют ли военнообязанных в возрасте от 50 до 60 лет

Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: odessa-life.od.ua

Согласно новым правилам, мобилизация военнообязанных 50–60 лет проходит по четкой процедуре. Прямого запрета на военный призыв этой категории нет.

Об этом во вторник, 8 октября, в интервью "Главреду" сообщил начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК Сергей Монукало.

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Представитель ТЦК отметил, что граждан в возрасте от 50 до 60 лет призывают с согласия воинских частей, преимущественно для подразделений обеспечения и Государственной службы специального транспорта. В штурмовых войсках такие бойцы обычно не служат.

Перед военным призывом граждане данной категории проходят медицинскую комиссию и собеседование в ТЦК. Только после этого определяется, какую военную специальность они будут занимать.

"Списки утверждаются Генеральным Штабом и в мобилизационном распоряжении указываются конкретные фамилии, чтобы человек понимал, что он никуда в другую часть или на другую специальность не поедет", — подытожил начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК.

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ, чрезвычайный посол в Британии Валерий Залужный объяснил, нужно ли в Украине снижать мобилизационный возраст, чтобы призывать на службу граждан младше 25 лет. По его мнению, категорию населения в возрасте от 18 до 25 лет нужно беречь, ведь эти люди — будущее Украины.

Также мы сообщали, что по достижении 60-летнего возраста военный подлежит исключению из учета. При этом, если гражданин желает продлить службу, он может остаться в армии еще на пять лет.