Залужний відповів, чи потрібно знижувати мобілізаційний вік в Україні

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: Салідарнасць

Починаючи з 18 травня 2024 року в Україні набув чинності закон мобілізацію, у зв'язку з чим мобілізаційний вік було знижено з 27 до 25 років. Проте знижувати його ще більше не бажано і якщо знадобиться, то лише у крайньому випадку, оскільки вікова категорія 18-25 є майбутнім України.

Про це на зустрічі з українськими студентами у Лондоні заявив Валерій Залужний, колишній головнокомандувач ЗСУ та надзвичайний посол у Британії, пише видання "Букви".

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"Категорію 18-25 років потрібно максимально берегти. Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей нижче 25 років, коли був на посаді Головнокомандувача, тому що нам потрібна Україна і через 20 років, і через 30 років. А вона ось — їй зараз 18 років. Це зовсім інші люди, які врятують цю країну", — вважає на надзвичайний повноважний посол у Великій Британії.

Водночас він висловився і щодо військових старшого віку. За словами Залужного, вони мають пострадянський менталітет, тому працювати з ними певною мірою важче.

"Якщо ми візьмемо 50-річного "дядьку", ми маємо йому пояснити, чому саме його рота, його батальйон має штурмувати висоту чи обороняти опорний пункт. У них ментальність зовсім інша, пострадянська, що це "може зробити хтось інший" за них", — сказав Залужний.

Також він наголосив, що примусово залучати молодь до участі у війні можна лише у крайньому разі.

"Якщо країна дійде до такого бар’єра, коли буде загроза існуванню держави як такої, її можуть врятувати тільки молоді люди у віці 18-25 років, бо це абсолютно інші люди", — резюмував він.

Нагадаємо, що в Україні з суботи, 5 жовтня, розпочнуть діяти нові правила призову військовозобов'язаних. Тепер добровольці матимуть право не звертатися до ТЦК і СП, а напряму йти у рекрутинговий центр.

Також ми писали, що Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану. Відповідно до нової постанови, чоловіки, які не оновили свої дані в Територіальних центрах комплектування, не отримають бронювання.