У ТЦК пояснили, чи мобілізують військовозобов'язаних віком від 50 до 60 років

Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: odessa-life.od.ua

Згідно з новими правилами, мобілізація військовозобов'язаних віком 50–60 років проходить за чіткою процедурою. Прямої заборони на військовий призов цієї категорії громадя немає.

Про це у вівторок, 8 жовтня, в інтерв'ю "Главреду" повідомив начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК Сергій Монукало.

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Представник ТЦК зазначив, що громадян віком від 50 до 60 років призивають за згодою військових частин, переважно для підрозділів забезпечення та Державної служби спеціального транспорту. У штурмових військах такі бійці зазвичай не служать.

Перед військовий призовом громадяни даної категорії проходять медичну комісію та співбесіду у ТЦК. Тільки після цього визначається, яку військову спеціальність вони обійматимуть.

"Списки затверджуються Генеральним Штабом і в мобілізаційному розпорядженні вказуються конкретні прізвища, щоб людина розуміла, що вона нікуди в іншу частину чи на іншу спеціальність не поїде", — підсумував начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК.

Раніше колишній головнокомандувач ЗСУ, надзвичайний посол у Британії Валерій Залужний пояснив, чи потрібно в Україні знижувати мобілізаційний вік, аби призивати на службу громадян молодше 25 років. На його думку, категорію населення віком від 18 до 25 років потрібно берегти, адже ці люди є майбутнім України.

Також ми повідомляли, що після досягнення 60-річного віку військовий підлягає виключенню з обліку. Водночас у випадку, якщо громадянин бажає продовжити службу, він може залишитися в армії ще на п'ять років.