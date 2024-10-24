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В ТЦК рассказали, произошел ли спад мобилизации в Украине

24 октября 2024 01:30
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Мобилизация в Украине — изменились ли темпы набора в ВСУ, ответили в ТЦК
Военнообязанные в ТЦК. Фото: ЛОТЦК
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Темпы мобилизации в Украине зависят от потребностей армии, которые со временем меняются. На данном этапе спада в этом вопросе нет, а показали призыва остаются стабильными.

Об этом в комментарии "Киев24" заявил заместитель начальника Киевского ОТЦК полковник Юрий Ватрич.

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Что сказал представитель ТЦК

Ватрич объяснил, что после вступления закона о мобилизации у граждан был период до 16 июля 2024 года, чтобы обновить военно-учетные данные. В этот период в ТЦК приходили много людей, в связи с чем были большие очереди, но в то же время и "ресурс в армию шел больше". После этого спада мобилизации не было, показатели по прежнему на среднем уровне.

"Когда после 16 июля обновление завершилось, все, кто хотел, его прошел. А кто не пришел, тот и сегодня не придет. Поэтому на первый взгляд кажется, что произошел спад мобилизации. Но хочу вас заверить, что показатели мобилизации находятся на среднем уровне комплектования, как и было до этого, Цифры, к сожалению, я не могу назвать, потому что война продолжается", — сказал представитель ТЦК.

Также Юрий Ватрич рассказал, почему нельзя сравнивать количество мобилизованных в мае и октябре. Он пояснил, что это разные периоды, и потребность в военнослужащих отличалась.

"Мобилизация людей зависит в первую очередь от потребности армии в тот или иной момент. И вы понимаете, что в мае и октябре потребность в военнослужащих — она отличается", — резюмировал он.

Нагадаємо, що за словами старшої наукової співробітниці Інституту демографії та соціальних досліджень Лідії Ткаченко, на підконтрольних територіях України чисельність населення становить близько 31 мільйона осіб. Мобілізаційний ресурс оцінюють від трьох до п'яти мільйонів чоловіків віком від 25 до 60 років.

Також ми писали, що чоловіки, які є внутрішньо переміщеними особами, мають стояти на військовому обліку. Відстрочку вони можуть отримати на тих же підставах, як і інші громадяни України.

Украина ТЦК и СП мобилизация война в Украине армия ВСУ

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