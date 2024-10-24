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У ТЦК розповіли, чи стався спад мобілізації в Україні

24 жовтня 2024 01:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Мобілізація в Україні — чи змінилися темпи набору до ЗСУ, відповіли у ТЦК
Військовозобов’язані у ТЦК. Фото: ЛОТЦК
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Темпи мобілізації в Україні залежать від потреб армії, які поступово змінюються. На даному етапі спаду в цьому питанні немає, а показники призову залишаються стабільними.

Про це у коментарі "Київ24" заявив заступник начальника Київського ОТЦК полковник Юрій Ватрич.

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Що сказав представник ТЦК

Ватрич пояснив, що після набуття чинності закону про мобілізацію у громадян був період до 16 липня 2024 року, щоб оновити військово-облікові дані. У цей період до ТЦК приходило багато людей, у зв'язку з чим були великі черги, але водночас і "ресурс до армії йшов більше". Після цього спаду мобілізації не було, показники, як і раніше, на середньому рівні.

"Коли після 16 липня оновлення завершилося, всі, хто хотів, його пройшов. А хто не прийшов, той і сьогодні не прийде. Тому на перший погляд здається, що відбувся спад мобілізації. Але хочу вас запевнити, що показники мобілізації перебувають на середньому рівні комплектування, як і було до цього, Цифри, на жаль, я не можу назвати, тому що війна триває", — сказав представник ТЦК.

Також Юрій Ватрич розповів, чому не можна порівнювати кількість мобілізованих у травні та жовтні. Він пояснив, що це різні періоди і потреба у військовослужбовцях відрізнялася.

"Мобілізація людей залежить насамперед від потреби армії в той чи інший момент. І ви розумієте, що у травні та жовтні потреба у військовослужбовцях — вона відрізняється", — резюмував він.

Нагадаємо, що за словами старшої наукової співробітниці Інституту демографії та соціальних досліджень Лідії Ткаченко, на підконтрольних територіях України чисельність населення становить близько 31 мільйона осіб. Мобілізаційний ресурс оцінюють від трьох до п'яти мільйонів чоловіків віком від 25 до 60 років.

Також ми писали, що чоловіки, які є внутрішньо переміщеними особами, мають стояти на військовому обліку. Відстрочку вони можуть отримати на тих же підставах, що й інші громадяни України.

Україна ТЦК та СП мобілізація війна в Україні армія ЗСУ

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