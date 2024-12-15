Контракт на службу в ВСУ — как отбирают людей

Гражданин подписывает документ. Фото: Суспільне

Для службы по контракту в Вооруженных силах Украины новобранцы проходят не только ВВК, но и отбор. В частности, как психологический, так и в ряде случаев по уровню физической подготовки.

Об этом в субботу, 14 декабря, в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Днепропетровского областного ТЦК и СП Елена Кузина, пишет "Фокус".

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По словам Кузиной, военнообязанный после получения повестки оказывается перед выбором — идти на службу по контракту или же по мобилизации. Она отметила, что будучи на контракте человек имеет больше выбора.

"Когда ты выбираешь службу по контракту — да, у тебя больше возможность выбора того, что ты хочешь", — отметила она.

Представительница ТЦК добавила, что контракт могут заключать как мужчины, так и женщины. Решение о принятии новобранцев основывается на их состоянии здоровья и уровне физической подготовки, что определяет их будущую службу. Дополнительно учитывается гражданский опыт.

Напомним, что граждане Украины, которые заключили контракт с ВСУ, могут досрочно его разорвать в случаях, которые предусмотрены законом. В том числе, это можно сделать даже во время действия особого периода.

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