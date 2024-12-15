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У ТЦК розповіли, хто і як приймає людей на контракт

15 грудня 2024 04:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Контракт на службу у ЗСУ – як відбирають людей
Громадянин підписує документ. Фото: Суспільне
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Для служби за контрактом у Збройних силах України новобранці проходять не лише ВЛК , а й відбір. Зокрема, як психологічний, так і у ряді випадків за рівнем фізичної підготовки.

Про це у суботу, 14 грудня, в ефірі телемарафону повідомила прессекретар Дніпропетровського обласного ТЦК та СП Олена Кузіна, пише "Фокус".

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За словами Кузіної, військовозобов'язаний після отримання повістки опиняється перед вибором — йти на службу за контрактом або по мобілізації. Вона зазначила, що на контракті людина має більше вибору.

"Коли ти обираєш службу за контрактом — так, у тебе більша можливість вибору того, що ти хочеш", — зазначила вона.

Представниця ТЦК додала, що контракт можуть укладати як чоловіки, так і жінки. Рішення про прийняття новобранців ґрунтується на їхньому стані здоров'я та рівні фізичної підготовки, що визначає їхню майбутню службу. Додатково враховується громадянський досвід.

Нагадаємо, що громадяни України, які уклали контракт із ЗСУ, можуть достроково його розірвати у разі передбачених законом випадках. У тому числі це можна зробити навіть під час дії особливого періоду.

Також нещодавно ми писали про те, який рівень заробітної плати у мобілізованих, а який у контрактників.

ЗСУ армія мобілізація війна в Україні контракт

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07:01 Витратите кілька хвилин — як створити ЕЦП у ПриватБанку

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