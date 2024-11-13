Когда завершится мобилизация в Украине — ответ ТЦК

Выписка повестки. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине продолжается полномасштабная война, а это значит, что на фронте нужны люди. В то же время украинцы задаются вопросом, когда и при каких условиях могут завершиться мобилизационные мероприятия.

Ответ на это в комментарии "Суспільне Полтава" дал представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

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Роман Истомин объяснил, что мобилизационные мероприятия продолжаются из-за того, что Российская Федерация более двух с половиной лет пытается уничтожить Украину. В этой связи граждане вынуждены защищать себя от российской агрессии. И для этого необходима как техника, так и личный состав, то есть военнослужащие.

"Силы обороны удерживают это давление, но для них необходимо пополнение, а ТЦК является основным механизмом мобилизации", — сказал он.

Представитель областного ТЦК и СП добавил, что когда к комплектованию Сил обороны призовут достаточное количество людей, то все меры, включая силовую мобилизацию и административные задержания исчезнут как явление.

Напомним, народные депутаты Украины предлагают распустить территориальные центры комплектования и социальной поддержки и сформировать из их работников более 10 бригад. А вместо ТЦК есть идея создать рекрутинговые агентства.

Также мы писали, что в последнее время от некоторых публичных деятелей в Украине стали распространяться призывы о необходимости введения принудительной мобилизации женщин. Это вызвало дискуссии в обществе, но большинство украинцев против такого решения.