Мобілізація жінок в Україні — що думають українці

Жінки у ЗСУ. Фото: Офіс Президента України

Останнім часом від деяких публічних діячів в Україні почали ширитися заклики про необхідність запровадження мобілізації жінок. Це викликало дискусії в суспільстві, але в більшості українці проти такого рішення.

Про це свідчить опитування "Радіо Свобода" у Києві, Сумах та Одесі.

Читайте також:

Що сказали люди

За словами українців, якщо і проводити мобілізацію жінок, то вона має бути добровільною. Деякі виступають проти і зазначають, що можливо і треба мобілізувати жінок, але лише медиків і дивлячись куди (тобто, у безпечне місце).

Інші ж категорично проти будь-якої мобілізації жінок, зазначаючи, що вони мають бути вдома, в тилу, або ж, наприклад, народжувати дітей. І якщо вже народили, тоді виховувати. Крім того, примусова мобілізація жінок може ще більш негативно вплинути на демографію. Один із опитуваних сказав, що спочатку треба розібратися з чоловіками, які ховаються від мобілізації, перш ніж переходити до жінок.

"Слухайте, в нас купа чоловіків, які тут в тилу ховаються. Спочатку треба почати з чоловіків. Ну, а жінки, якщо там не вистачає медиків, то в принципі можна, але тільки в більш безпечних районах", — сказав чоловік.

У свою чергу "Радіо Свобода" зазначає, що політики та військові одностайні в цьому питанні.

"Примусова мобілізація жінок не передбачена законом, в ній немає нагальної потреби, і вона не змінить ситуацію на фронті", — додало видання.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли про те, наскільки правдивою є інформація про мобілізацію жінок в Україні, яка часто шириться в соцмережах.

Також військовий аналітик Олексій Гетьман припустив, куди залучатимуть жінок у разі мобілізації і де вони будуть ефективні.