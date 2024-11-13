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У ТЦК сказали, коли може завершитися мобілізація в Україні

13 листопада 2024 04:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Коли завершиться мобілізація в Україні — відповідь ТЦК
Виписування повістки. Ілюстративне фото: УНІАН
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

В Україні продовжуєтсья повномасштабна війна, а це означає, що на фронті необхідні люди. Водночас українці задаються питанням, коли та за яких умов можуть завершитися мобілізаційні заходи.

Відповідь на це в коментарі "Суспільне Полтава" дав речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

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Роман Істомін пояснив, що мобілізаційні заходи продовжуються через те, що Російська Федерація понад два з половиною роки намагається знищити Україну. У зв'язку з цим громадяни змушені боронити себе від російською агресії. І для цього необхідна як техніка, так і особовий склад, тобто, військовослужбовці.

"Сили оборони утримують цей натиск, але для них необхідне поповнення, а ТЦК є основним механізмом мобілізації", — сказав він.

Речник обласного ТЦК та СП додав, що коли до комплектування Сил оборони призвуть достатню кількість людей, то усі заходи, включаючи силову мобілізацію та адміністративні затримання — зникнуть як явище.

Нагадаємо, що народні депутати України пропонують розпустити територіальні центри комплектування та соціальної підтримки та сформувати з їхніх працівників понад 10 бригад. А замість ТЦК є ідея створити рекрутингові агентства. 

Також ми писали, що останнім часом від деяких публічних діячів в Україні почали ширитися заклики про необхідність запровадження примусової мобілізації жінок. Це викликало дискусії в суспільстві, але більшість українці проти такого рішення

війна в Україні мобілізація

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