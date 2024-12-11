Почему военные идут в СОЧ — в военкомате открещиваются от набора "немотивированных"

Украинский военный. Фото иллюстративное: Freepik

Обвинения в мобилизации немотивированных мужчин, которые затем самовольно покидают части (СОЧ), являются безосновательными. Процесс комплектования в ТЦК проходит по четким этапам, учитывающим физическое и психологическое состояние военнослужащих.

Об этом заявил начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало в интервью Суспільному.

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Причины СОЧ

По словам Монукала, перед направлением в армию все призывники проходят медицинскую комиссию, психологические тесты и обучение в центрах подготовки. Это помогает адаптироваться к службе и обеспечивает формирование сплоченных подразделений.

"Все "упреки" о том, что воинские части оставляют немотивированные люди, безосновательны. Процесс мобилизации предусматривает несколько этапов подготовки и проверки. Сначала человек проходит медицинскую комиссию. Затем, в базе ТЦК, он проходит различные тесты, включая тестирование на психологическое состояние", чтобы выявить риски, например суицидальные проблемы или другие проблемы, которые могут негативно повлиять на самого человека", — сказал представитель ТЦК.

Он подчеркнул, что случаи самовольного ухода из частей связаны с человеческими страхами и морально-психологической нагрузкой, а не мотивацией. Обычно это происходит из-за неспособности выдержать длительный стресс, а не после первого боя.

"У любого человека есть чувство страха. Это больше о самосохранении. И то, как показывает практика, не после первого боя человек покидает службу, а морально, психически не выдерживает", — подытожил Монукало.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно покинул военную часть или дезертировал.

У украинских военных, впервые самовольно покинувших место несения службы, есть время до 1 января, чтобы вернуться в части. Если они это сделают, будут освобождены от уголовной ответственности.