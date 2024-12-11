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У ТЦК відкинули закиди про "немотивованих" і пояснили причини СЗЧ

11 грудня 2024 10:38
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Чому військові йдуть у СЗЧ — у військкоматі відхрещуються від набору "немотивованих"
Український військовий. Фото ілюстративне: Freepik
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Звинувачення щодо мобілізації немотивованих чоловіків, які потім самовільно залишають частини (СЗЧ), є безпідставними. Процес комплектування у ТЦК відбувається за чіткими етапами, які враховують фізичний і психологічний стан військовослужбовців.

Про це заявив начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Монукало в інтерв'ю Суспільному.

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Причини СЗЧ

За словами Монукала, перед направленням до війська всі призовники проходять медичну комісію, психологічні тести та навчання у центрах підготовки. Це допомагає адаптуватися до служби й забезпечує формування згуртованих підрозділів.

"Всі "закиди" про те, що військові частини залишають немотивовані люди, є безпідставними. Процес мобілізації передбачає кілька етапів підготовки й перевірки. Спочатку людина проходить медичну комісію. Потім, у базі ТЦК, вона проходить різні тести, включно з тестуванням на психологічний стан, щоб виявити ризики, наприклад, суїцидальні проблеми чи інші проблеми, які можуть негативно вплинути на саму людину", — сказав представник ТЦК.

Він наголосив, що випадки самовільного залишення частин пов'язані з людськими страхами і морально-психологічним навантаженням, а не мотивацією. Зазвичай це трапляється через нездатність витримати тривалий стрес, а не після першого бою.

"У будь-якої людини є почуття страху. Це більше про самозбереження. І те, як показує практика, не після першого бою людина покидає службу, а морально, психічно не витримує", — підсумував Монукало.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертирував.

Українські військові, які вперше самовільно залишили місце несення служби, мають час до 1 січня, щоб повернутися до частин. Якщо вони це зроблять, то будуть звільнені від кримінальної відповідальності.

ЗСУ військові мобілізація ТЦК та СП військовослужбовці СЗЧ

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