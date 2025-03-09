Представительница ТЦК ответила, мобилизуют ли мужчин которым более 50 лет

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: 24 ОМБр

В Украине продолжается полномасштабная война, а следовательно и всеобщая мобилизация. Однако граждан, возраст которых более 50 лет, не мобилизуют на боевые должности, потому что как правило, они становятся водителями, логистами и тыловиками.

Об этом рассказала заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве Лариса Козак, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Интерфакс-Украина.

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Козак проинформировала, что во время мобилизации в Украине призыву подлежат военнообязанные лица в возрасте от 18 до 60 лет. Исключением является лишь категория категория граждан до 25 лет, "которые прошли БОВП или были признаны повторно ограниченно годными".

"Относительно граждан 50+ все то же самое. Граждане прибывают, проходят военно-врачебную комиссию, но по нашим установкам и руководящим документам эти граждане считаются годными к несению службы в частях обеспечения", — рассказали в ТЦК.

Также Лариса Козак отметила, что не видела лично случаев отправки граждан, которым более 50 лет, на "непосредственно боевые должности".

Напомним, что военнообязанные мужчины продолжают получать повестки для уточнения данных, по которым должны прибыть в ТЦК и СП. В частности, мы писали, что делать мужчинам, если ТЦК передал повестку через родственников.

Также мы сообщали о полном перечне оснований для увольнения мобилизованных со службы.