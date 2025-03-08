Мобілізація 2025 — що робити, якщо ТЦК передав повістку через родичів

Працівники ТЦК біля дверей квартири. Фото: armyinform.com.ua

Військовозобов'язані чоловіки в Україні продовжують отримувати повістки на уточнення даних, за якими повинні прибути до ТЦК та СП. Документ можуть вручити на вулиці, роботі, в будь-якому громадському місці. Також працівники територіального центру можуть прийти з повісткою за місцем проживання.

Проте, чи можуть вони вручити повістку військовозобов'язаному чоловіку через його родичів і якщо виникла така ситуація, як на неї правильно реагувати? На ці питання відповіли юристи БПД у коментарі "Факти ICTV".

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Відповідно до норм закону, а саме постанови Кабінету Міністрів України № 1487, повістка повинна бути вручена особисто в руки військовозобов'язаному. Під час отримання документа особа ставить підпис, яким фактично підтверджує, що дійсно його отримала та ознайомлена з подальшими вимогами (обов'язком прибути до ТЦК та СП у зазначені дату та час).

Таким чином родичі, незалежно від ступеня спорідненості, не мають юридичного права отримувати повістку замість військовозобов'язаного.

Юристи наголошують, що повістка, яка була вручена родичам, не має юридичної сили, оскільки не підтверджує належне оповіщення військовозобов'язаного.

Працівники ТЦК вручають повістку. Скриншот з відео на Youtube

Що робити, якщо повістку передали через родичів

Як підкреслили юристи, повістка передана через родичів, друзів, сусідів, залишена у дверях або кинута у поштову скриньку є незаконною.

Тобто така повістка вважатиметься незаконно врученою і ніякої відповідальності військовозобов'язана особа за неявку до ТЦК нести не буде. У разі якщо ТЦК випише штраф, його можна буде оскаржити в суді.

Проте, також військовозобов'язаним слід пам'ятати про свій громадянський обов'язок, зокрема обов'язок дотримуватися правил військового обліку: вчасно оновлювати військово-облікові дані, повідомляти ТЦК про зміни, проходити ВЛК тощо.

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