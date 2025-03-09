Представниця ТЦК відповіла, чи мобілізують чоловіків яким понад 50 років

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: 24 ОМБр

В Україні продовжується повномасштабна війна, а отже і загальна мобілізація. Однак громадян, вік яких більше 50 років, не мобілізують на бойові посади, бо як правило, вони стають водіями, логістами і тиловиками.

Про це розповіла заступниця начальника РТЦК та СП у Києві Лариса Козак, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Інтерфакс-Україна.

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Козак поінформувала, що під час мобілізації в Україні призову підлягають військовозобов'язані особи віком від 18 до 60 років. Виключенням є лише категорія громадян до 25 років, "які пройшли БЗВП або були визнані повторно обмежено придатними".

"Щодо громадян 50+ усе те ж саме. Громадяни прибувають, проходять військово-лікарську комісію, але за нашими настановами і керівними документами ці громадяни вважаються придатними до несення служби в частинах забезпечення", — розповіли в ТЦК.

Також Лариса Козак зазначила, що не бачила особисто випадків відправлення громадян, яким понад 50 років, на "безпосередньо бойові посади".

Нагадаємо, що військовозобов'язані чоловіки продовжують отримувати повістки для уточнення даних, за якими повинні прибути до ТЦК та СП. Зокрема, ми писали, що робити чоловікам, якщо ТЦК передав повістку через родичів.

Також ми повідомляли про повний перелік підстав для звільнення мобілізованих зі служби.