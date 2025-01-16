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В ТЦК ответили, куда отправляют служить мужчин в возрасте 50+

16 января 2025 02:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине 2025 — где будут служить мужчины, которым за 50 лет
Военнослужащие ВСУ на построении. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине из-за военного положения и всеобщей мобилизации продолжается призыв на военную службу военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Мобилизованных, как правило, направляют туда, где есть недостаток личного состава. В то же время лиц старше 50 лет, отправляют служить только на определенные должности.

Детали рассказала заместитель начальника районного ТЦК и СП в городе Киеве, майор Лариса Козак в пресс-центре "Інтерфакс-Україна".

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Так, по словам Козак, в соответствии с установками и руководящими документами ТЦК, как правило, лиц старше 50 лет признают годными к несению службы в частях обеспечения.

Таким образом, люди такой возрастной группы получают следующие должности в ВСУ:

  • водители;
  • логисты;
  • тыловики.

Добавим, при наличии соответствующего образования, мобилизованного мужчину в возрасте 50+ могут назначить сварщиком, электриком, финансистом и т.д.

"Я на своем опыте не видела случаев, когда их отправляли на непосредственные боевые должности", — подчеркнула представитель ТЦК.

 

Ранее мы писали, украинских мужчин какого возраста больше всего воюет на фронте.

Также мы информировали, сколько женщин можно мобилизовать в ряды ВСУ и какие задачи они могли бы выполнять.

ВСУ мобилизация военнообязанные должность военная служба

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