Мобилизация в Украине 2025 — где будут служить мужчины, которым за 50 лет

В ТЦК ответили, куда отправляют служить мужчин в возрасте 50+
В Украине из-за военного положения и всеобщей мобилизации продолжается призыв на военную службу военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Мобилизованных, как правило, направляют туда, где есть недостаток личного состава. В то же время лиц старше 50 лет, отправляют служить только на определенные должности.
Детали рассказала заместитель начальника районного ТЦК и СП в городе Киеве, майор Лариса Козак в пресс-центре "Інтерфакс-Україна".
Так, по словам Козак, в соответствии с установками и руководящими документами ТЦК, как правило, лиц старше 50 лет признают годными к несению службы в частях обеспечения.
Таким образом, люди такой возрастной группы получают следующие должности в ВСУ:
- водители;
- логисты;
- тыловики.
Добавим, при наличии соответствующего образования, мобилизованного мужчину в возрасте 50+ могут назначить сварщиком, электриком, финансистом и т.д.
"Я на своем опыте не видела случаев, когда их отправляли на непосредственные боевые должности", — подчеркнула представитель ТЦК.
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