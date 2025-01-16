Мобілізація в Україні 2025 — де служитимуть чоловіки, яким за 50 років

У ТЦК відповіли, куди відправляють служити чоловіків віком 50+
В Україні через воєнний стан та загальну мобілізацію триває призов на військову службу військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років. Мобілізованих, зазвичай, направляють туди, де є нестача особового складу. Водночас осіб старше 50 років, відправляють служити лише на певні посади.
Деталі розповіла заступниця начальника районного ТЦК та СП у місті Києві, майор Лариса Козак у пресцентрі "Інтерфакс-Україна".
Так, за словами Козак, відповідно до настанов та керівних документів ТЦК, як правило, осіб старше 50 років визнають придатними до несення служби в частинах забезпечення.
Таким чином, люди такої вікової групи отримують наступні посади в ЗСУ:
- водії;
- логісти;
- тиловики.
Додамо, за наявності відповідної освіти, мобілізованого чоловіка віком 50+ можуть назначити зварювальником, електриком, фінансистом тощо.
"Я на своєму досвіді не бачила випадків, коли їх відправляли на безпосередні бойові посади", — наголосила представниця ТЦК.
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