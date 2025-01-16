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У ТЦК відповіли, куди відправляють служити чоловіків віком 50+

16 січня 2025 02:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні 2025 — де служитимуть чоловіки, яким за 50 років
Військовослужбовці ЗСУ на шикуванні. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні через воєнний стан та загальну мобілізацію триває призов на військову службу військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років. Мобілізованих, зазвичай, направляють туди, де є нестача особового складу. Водночас осіб старше 50 років, відправляють служити лише на певні посади. 

Деталі розповіла заступниця начальника районного ТЦК та СП у місті Києві, майор Лариса Козак у пресцентрі "Інтерфакс-Україна".

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Так, за словами Козак, відповідно до настанов та керівних документів ТЦК, як правило, осіб старше 50 років визнають придатними до несення служби в частинах забезпечення.

Таким чином, люди такої вікової групи отримують наступні посади в ЗСУ:

  • водії;
  • логісти;
  • тиловики. 

Додамо, за наявності відповідної освіти, мобілізованого чоловіка віком 50+ можуть назначити зварювальником, електриком, фінансистом тощо. 

"Я на своєму досвіді не бачила випадків, коли їх відправляли на безпосередні бойові посади", — наголосила представниця ТЦК.

 

Раніше ми писали, українських чоловіків якого віку найбільше воює на фронті. 

Також ми інформували, скількох жінок можна мобілізувати до лав ЗСУ та які задачі вони могли б виконувати. 

ЗСУ мобілізація військовозобов'язані посада військова служба

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