В ТЦК отреагировали на скандал со своими работниками в Сумах

Полиция и военные вытаскивают мужчину из авто. Фото: скриншот

В пятницу, 24 мая, в интернет появилась видеозапись, которая демонстрирует, как в Сумах полиция и военные вытаскивают мужчину из машины. Сумской областной ТЦК и СП уточнил, что хотя на видео и видны военные, инцидент не связан с мерами оповещения.

Об этом сообщил Сумской областной ТЦК и СП в пятницу, 24 мая.

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В ТЦК также отметили, что подпись к видео "охоты на уклонистов в Сумах" преследовала дискредитацию военных. Согласно предоставленной информации, правоохранители получили сообщение о мужчине, который, вероятно, сел за руль в нетрезвом состоянии. Когда полиция нашла его, водитель отказался выходить из автомобиля и пытался скрыться. Военные помогли полиции вытащить его из авто, используя физическую силу, поскольку водитель находился в состоянии опьянения.

ТЦК также сообщил, что командование инициировало служебное расследование по оценке действий военных. Патрульная полиция добавила, что 23 мая вместе с ТЦК они проверяли военно-учетные документы и получили информацию о водителе, который, возможно, руководил ЗАЗ Daewoo под действием алкоголя.

"Водитель отказывался выполнять законное требование патрульных выйти из автомобиля и пройти осмотр на состояние опьянения. Напротив, мужчина пытался закрыться в транспортном средстве. На помощь патрульным пришли военнослужащие и совместными усилиями, с применением физической силы, достали его из автомобиля", — заявили в полиции.

Напомним, что в Одессе привлечены к дисциплинарной ответственности военнослужащие, которые утром 17 мая пытались насильно вытащить мужчину из маршрутки. В военкомате такое поведение своих работников осудили.

Ранее в одесской маршрутке произошел очередной скандал с участием ТЦК. Группа военных силой вывела мужчину из маршрутки и посадила в бус.