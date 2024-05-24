У ТЦК відреагували на скандал зі своїми працівниками у Сумах

Поліція та військові витягають чоловіка з авто. Фото: скриншот

У п'ятницю, 24 травня, в інтернет з'явився відеозапис, який демонструє, як у Сумах поліція та військові витягують чоловіка з машини. Сумський обласний ТЦК та СП уточнив, що хоча на відео й видно військових, інцидент не пов'язаний із заходами оповіщення.

Про це повідомив Сумський обласний ТЦК та СП у п'ятницю, 24 травня.

Читайте також:

Скандальне відео з військовими ТЦК

У ТЦК також зазначили, що підпис до відео "полювання на ухильників у Сумах" мало на меті дискредитацію військових. Згідно з наданою інформацією, правоохоронці отримали повідомлення про чоловіка, який, ймовірно, сів за кермо у нетверезому стані. Коли поліція знайшла його, водій відмовився виходити з автомобіля та намагався втекти. Військові допомогли поліції витягнути його з авто, використовуючи фізичну силу, оскільки водій був у стані сп’яніння.

ТЦК також повідомив, що командування ініціювало службове розслідування для оцінки дій військових. Патрульна поліція додала, що 23 травня разом з ТЦК вони перевіряли військово-облікові документи та отримали інформацію про водія, який, можливо, керував ЗАЗ Daewoo під дією алкоголю.

"Водій відмовлявся виконувати законну вимогу патрульних вийти з автівки та пройти огляд на стан сп'яніння. Навпаки, чоловік намагався зачинитися в транспортному засобі. На допомогу патрульним прийшли військовослужбовці, та спільними зусиллями, із застосуванням фізичної сили, дістали його з автівки", — заявили у поліції.

Нагадаємо, що в Одесі притягнули до дисциплінарної відповідальності військовослужбовців, які вранці 17 травня намагалися силоміць витягнути чоловіка з маршрутки. У військкоматі таку поведінку своїх працівників засудили.

Раніше в одеській маршрутці стався черговий скандал за участю ТЦК. Група військових силоміць вивела чоловіка з маршрутки та посадила до бусу.