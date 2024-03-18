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У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

18 марта 2024 22:53
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Новый алгоритм рекрутинга в ВСУ — на что обязаны обращать внимание в ТЦК
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Недавно министерство обороны Украины ввело новый алгоритм рекрутинга в ряды ВСУ. Одна из его целей — заменить устаревшие подходы на четкий и понятный механизм добровольного присоединения к армии через центры рекрутинга, в частности онлайн.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. Украинцам объяснили, какие теперь обязательства возложены на ТЦК и СП в связи с изменениями и как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ.

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Что изменилось

Так, в оборонном ведомстве подчеркнули, что теперь ТЦК и СП не имеют права игнорировать письма рекомендации из воинских частей. Это касается также учебных центров и других органов военного управления.

Им запрещено направлять личный состав, закончивший подготовку соответствующего уровня, к другим в/ч, кроме частей приоритетного комплектования в соответствии с предоставленными рекомендательными письмами.

То есть выданное военнообязанному лицу рекомендательное письмо или отношение от воинской части, в которой гражданин желает служить, будет обязательным для учета при дальнейшем оформлении.

Однако в случае, если воинская часть находится в перечне приоритетного комплектования. Если часть не входит в указанный список, перед выдачей рекомендательного письма лицу, которое намерено заключить контракт, указанная в/ч должна согласовать с высшим командованием привлечения именно этого кандидата. Тогда как отмечается, рекомендательное письмо будет обязательным для дальнейшего учета.

Где искать вакантную должность в ВСУ

Найти себе должность, соответствующую знаниям и навыкам, а также воинскую часть можно:

  • в центрах рекрутинга на базе ЦНАП;
  • на украинских онлайн-платформах по поиску работы;
  • сайтах воинских частей;
  • на страницах в социальных сетях воинских частей;
  • рекрутинговых центрах в отдельных в/ч;
  • в ТЦК и СП.

 

Ранее мы писали, что в Третьей штурмовой объяснили разницу между мобилизацией и рекрутингом.

Напомним, мы информировали, как присоединиться к войску через Lobby X.

Также мы рассказывали, на какие должности в Вооруженных силах не нужен боевой опыт.

война
ВСУ
Украина
мобилизация
ТЦК и СП
Рекрутинг

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