Новый алгоритм рекрутинга в ВСУ — на что обязаны обращать внимание в ТЦК

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Недавно министерство обороны Украины ввело новый алгоритм рекрутинга в ряды ВСУ. Одна из его целей — заменить устаревшие подходы на четкий и понятный механизм добровольного присоединения к армии через центры рекрутинга, в частности онлайн.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. Украинцам объяснили, какие теперь обязательства возложены на ТЦК и СП в связи с изменениями и как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ.

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Что изменилось

Так, в оборонном ведомстве подчеркнули, что теперь ТЦК и СП не имеют права игнорировать письма рекомендации из воинских частей. Это касается также учебных центров и других органов военного управления.

Им запрещено направлять личный состав, закончивший подготовку соответствующего уровня, к другим в/ч, кроме частей приоритетного комплектования в соответствии с предоставленными рекомендательными письмами.

То есть выданное военнообязанному лицу рекомендательное письмо или отношение от воинской части, в которой гражданин желает служить, будет обязательным для учета при дальнейшем оформлении.

Однако в случае, если воинская часть находится в перечне приоритетного комплектования. Если часть не входит в указанный список, перед выдачей рекомендательного письма лицу, которое намерено заключить контракт, указанная в/ч должна согласовать с высшим командованием привлечения именно этого кандидата. Тогда как отмечается, рекомендательное письмо будет обязательным для дальнейшего учета.

Где искать вакантную должность в ВСУ

Найти себе должность, соответствующую знаниям и навыкам, а также воинскую часть можно:

в центрах рекрутинга на базе ЦНАП;

на украинских онлайн-платформах по поиску работы;

сайтах воинских частей;

на страницах в социальных сетях воинских частей;

рекрутинговых центрах в отдельных в/ч;

в ТЦК и СП.

Ранее мы писали, что в Третьей штурмовой объяснили разницу между мобилизацией и рекрутингом.

Напомним, мы информировали, как присоединиться к войску через Lobby X.

Также мы рассказывали, на какие должности в Вооруженных силах не нужен боевой опыт.