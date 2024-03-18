Новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ — на що зобов'язані звертати увагу у ТЦК

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Нещодавно міністерство оборони України запровадило новий алгоритм рекрутингу до лав ЗСУ. Одна з його цілей — замінити застарілі підходи на чіткий та зрозумілий механізм добровільного долучення до війська через центри рекрутингу, зокрема онлайн.

Про це повідомила пресслужба Міноборони. Українцям пояснили, які тепер зобов'язання покладені на ТЦК та СП у зв'язку зі змінами та як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ.

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Що змінилося

Так, в оборонному відомстві підкреслили, що відтепер ТЦК та СП не мають право ігнорувати листи рекомендації з військових частин. Також це стосується навчальних центрів та інших органів військового управління.

Їм заборонено спрямовувати особовий склад, який закінчив підготовку відповідного рівня, до інших в/ч, окрім частин пріоритетного комплектування відповідно до наданих рекомендаційних листів.

Тобто, виданий військовозобов'язаній особі рекомендаційний лист чи відношення від військової частини, у якій громадянин бажає служити, буде обов'язковим для обліку при подальшому оформленні.

Проте, в разі, якщо військова частина є в переліку пріоритетного комплектування. Якщо ж частина не входить до вказаного списку, перед видачею рекомендаційного листа особі, яка має намір укласти контракт, зазначена в/ч має погодити з вищим командуванням залучення саме цього кандидата. Тоді, як наголошується, рекомендаційний лист буде обов'язковим для подальшого обліку.

Де шукати вакантну посаду у ЗСУ

Знайти собі посаду, яка відповідатиме знанням та навичкам, а також військову частину можна:

у центрах рекрутингу на базі ЦНАПів;

на українських онлайн-платформах з пошуку роботи;

сайтах військових частин;

на сторінках у соціальних мережах військових частин;

рекрутингових центрах окремих в/ч;

у ТЦК та СП.

Раніше ми писали, що у Третій штурмовій пояснили різницю між мобілізацією та рекрутингом.

Нагадаємо, ми інформували, як долучитися до війська через Lobby X.

Також ми розповідали, на які посади в Збройних силах не потрібен бойовий досвід.