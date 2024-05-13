В Верховной Раде рассказали, какие шансы есть у военных на демобилизацию во время военного положения

Военный обнимает любимую на вокзале. Фото иллюстративное: Andriy Andrienko/AP

До конца войны возможна ротация. А вот демобилизация будет вряд ли, потому что изъятие этой нормы из закона является решением высшего военного руководства.

Об этом в понедельник, 13 мая, в интервью изданию "Телеграф" рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны и разведки Александр Федиенко.

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По словам Федиенко, на изъятии нормы о демобилизации из закона о мобилизации настаивало военное руководство из-за решения Кабинета Министров.

"Есть письмо от Сырского на премьер-министра. Есть решение правительства, которое было направлено в комитет. Далее были проведены соответствующие совещания, где были заслушаны представители сухопутных подразделений, представители всех разведок и так далее. После этих консультаций было принято решение" , — отметил представитель Верховной Рады.

По мнению нардепа, норма о демобилизации не имела шанса на существование в новом законе. В ГУР прогнозируют, что война может завершиться в середине 2025 года, однако никто не может быть уверен в том, что боевые действия не продлятся до 2026 или даже до 2030 года. Из-за этого военное руководство должно строить планы по меньшей мере на год или на два года вперед.

"Я довольно часто бываю на фронте. Да, солдаты устали, им тяжело. Это надо говорить прямо и откровенно. Но не скажу, что все хотят демобилизоваться. Кто-то, конечно, хочет приехать к родным, к детям, но большая часть не понимает, как они могут демобилизоваться и уйти с линии боевого столкновения", — отметил член комитета Верховной Рады.

Также он добавил, что в первую очередь нужно произвести ротацию. Это вполне возможно, потому что в запасе есть по меньшей мере 200 тысяч человек, которых можно заменить теми, кто находится непосредственно на линии столкновения. К тому же, нужно учить военных и постепенно обновлять подразделения.

Напомним, по мнению народного депутата и военнослужащего Егора Фирсова, ситуация, когда военным не дают четких сроков демобилизации, демотивирует защитников Украины. Он считает, что многие бойцы останутся в Вооруженных Силах, если им предоставить возможность выбора и перспективу демобилизации после определенного срока.

Также мы писали о том, что военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман предложил решение проблемы демобилизации.