У Верховній Раді розповіли, які шанси є у військових на демобілізацію під час воєнного стану

Військовий обіймає кохану на вокзалі. Фото ілюстративне: Andriy Andrienko/AP

До кінця війни можлива ротація. А от демобілізація буде навряд чи, бо вилучення цієї норми із закону є рішенням вищого військового керівництва.

Про це в понеділок, 13 травня, в інтерв’ю виданню "Телеграф" розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони та розвідки Олександр Федієнко.

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За словами Федієнка, на вилученні норми про демобілізацію із закону про мобілізацію наполягало військове керівництво через рішення Кабінету Міністрів.

"Є лист від Сирського на прем'єр-міністра. Є рішення уряду, яке було направлено до комітету. Далі були проведені відповідні наради, де були заслухані представники сухопутних підрозділів, представники всіх розвідок, і так далі. Після цих консультацій було прийнято рішення", — зазначив представник Верховної Ради.

На думку нардепа, правка про демобілізацію не мала шансу на існування у новому законі. У ГУР прогнозують, що війна може завершитися в середині 2025 року, проте ніхто не може бути впевненим у тому, що бойові дії не триватимуть до 2026 чи навіть до 2030 року. Через це військове керівництво має будувати плани щонайменше на рік або на два роки вперед.

"Я досить часто буваю на фронті. Так, солдати втомились, їм важко. Це треба казати прямо і відверто. Але не скажу, що всі хочуть демобілізуватися. Хтось, звісно, хоче приїхати до рідних, до дітей, але більша частина не розуміє, як вони можуть демобілізуватися й піти з лінії бойового зіткнення", — зазначив член комітету Верховної Ради.

Також він додав, що в першу чергу потрібно зробити ротацію. Це цілком можливо, бо в запасі є щонайменше 200 тисяч осіб, яких можна замінити на тих, хто перебуває безпосередньо на лінії зіткнення. До того ж потрібно вчити військових і поступово оновлювати підрозділи.

Нагадаємо, на думку народного депутата та військовослужбовця Єгора Фірсова, ситуація, коли військовим не надають чітких термінів демобілізації, демотивує захисників України. Він вважає, що багато бійців залишаться у Збройних Силах, якщо їм надати можливість вибору і перспективу демобілізації після певного строку.

Також ми писали про те, що військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман запропонував вирішення проблеми демобілізації.