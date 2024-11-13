Мобилизация при заболевании ВИЧ и туберкулезом — куда могут отправить служить

В ВВК объяснили, где будут служить больные ВИЧ и туберкулезом
В Вооруженные силы Украины могут мобилизовать мужчин, ранее болевших туберкулезом, вирусным гепатитом и имеющих бессимптомный ВИЧ. Специалисты военно-врачебной комиссии объяснили, безопасно ли это и какую работу они могут выполнять для фронта.
Об этом пишет ТСН.
В каком случае могут мобилизовать с туберкулезом
Глава ВВК Деснянского района Юрий Менджерес пояснил в комментарии ТСН, что в армию могут мобилизовать мужчин с туберкулезом, если он был клинически излеченным.
"Такой человек не несет никакой угрозы для окружающих, и сам военнослужащий может служить без ущерба для собственного здоровья" , — подтвердил он.
Мобилизация людей с вирусным гепатитом
Также глава ВВК добавил, что вирусный гепатит с незначительным нарушением функций имеет различные подвиды: А, В, С, D и Е. Следовательно, врачи обращают внимание на течение болезни и изучают каждый диагноз индивидуально с учетом состояния человека, чтобы в дальнейшем принять соответствующее решение.
"Поэтому все зависит от болезни, и каждый диагноз изучается индивидуально с соответствующим принятием решения ВВК", — отмечает Татьяна Шевченко.
Кто несет ответственность, если мобилизовали человека с ВИЧ и он получил ранение на фронте
Мужчин могут мобилизовать в армию с бессимптомной ВИЧ-инфекцией.
"Когда военнообязанные направляются на ВВК, они обязаны сдавать кровь на выявление ВИЧ-инфекции. Если у такого мужчины или женщины подтверждается болезнь, то в медицинских документах делается соответствующая пометка от ВВК. Если лицо мобилизуют с таким диагнозом, то вопрос переливания крови будет решаться непосредственно медицинской воинской частью, где человек будет проходить службу", — объяснили в ВВК.
Также там добавили, что если военнообязанный с ВИЧ получит ранение, это будет на ответственности военных медицинских частей. ВВК вместо этого работает как промежуточная инстанция между военкоматами и непосредственной армией.
"Военно-врачебная комиссия определяет, есть ли у человека заболевание, и если оно есть, то подлежит ли такой человек мобилизации. Далее — это зона ответственности непосредственно военкомата или воинской части", — рассказывает Юрий Менджерес.
Где могут служить люди с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом
"Такие люди являются минимальным риском для инфицирования окружающих, а в период ремиссии — это полностью здоровые люди. Они не представляют угрозы для окружающих. В каждой воинской части есть врач, и он должен следить за людьми с такими болезнями, а при обострении ситуации военных будут отправлять в тыл или на другое место службы", — пояснил Олег Рубан.
Пока конкретных ограничений о месте несения службы или назначении на боевые должности ВИЧ-инфицированных обновленное положение не содержит. Это решают командиры по заключению ВВК.
Однако ограниченная пригодность исключает только призыв в подразделения спецназначения десантно-штурмовых войск, морской пехоты, Сил специальных операций, за исключением службы в подразделениях обеспечения этих видов войск.
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