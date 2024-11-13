Мобілізація при захворюванні на ВІЛ та туберкульоз — куди можуть відправити служити

Лабораторні дослідження. Фото: УНІАН

У Збройні сили України можуть мобілізувати чоловіків, які хворіли раніше на туберкульоз, вірусний гепатит та мають безсимптомний ВІЛ. Фахівці військово-лікарської комісії пояснили, чи безпечно це та яку роботу вони можуть виконувати для фронту.

Про це пише ТСН.

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Голова ВЛК Деснянського району Юрій Менджерес пояснив у коментарі ТСН, що до війська можуть мобілізувати чоловіків з туберкульозом, якщо він був клінічно вилікуваним.

"Така людина не несе жодної загрози для оточуючих, та й сам військовослужбовець може служити без шкоди для власного здоров’я", — підтвердив він.

Мобілізація людей із вірусним гепатитом

Також голова ВЛК додав, що вірусний гепатит з незначним порушенням функцій має різні підвиди: А, В, С, D і Е. Відтак лікарі звертають увагу на перебіг хвороби та вивчають кожен діагноз індивідуально з урахуванням стану людини, щоб надалі ухвалити відповідне рішення.

"Тому все залежить від перебігу хвороби, і кожен діагноз вивчається індивідуально з відповідним ухваленням рішення ВЛК", — зазначає Тетяна Шевченко.

Хто несе відповідальність, якщо мобілізували людину з ВІЛ і вона отримала поранення на фронті

Чоловіків можуть мобілізувати до війська з безсимптомною ВІЛ-інфекцією.

"Коли військовозобов’язані направляються на ВЛК, вони зобов’язані здавати кров на виявлення ВІЛ-інфекції. Якщо у такого чоловіка чи жінки підтверджується хвороба, то у медичних документах робиться відповідна помітка від ВЛК. Якщо особу мобілізують з таким діагнозом, то питання переливання крові вирішуватиметься безпосередньо медичною військовою частиною, де людина буде проходити службу", — пояснили у ВЛК.

Також там додали, що якщо військовозобов'язаний з ВІЛ отримає поранення, то це буде на відповідальності військових медичних частин. ВЛК натомість працює як проміжна інстанція між військкоматами та безпосередньою армією.

"Військово-лікарська комісія визначає, чи є у людини захворювання, і якщо воно є, то чи підлягає така людина мобілізації. Далі — це зона відповідальності безпосередню військкомату чи військової частини", — розповідає Юрій Менджерес.

Де можуть служити люди з ВІЛ, гепатитом і туберкульозом

"Такі люди є мінімальним ризиком для інфікування оточуючих, а в період ремісії це повністю здорові люди. Вони не становлять загрозу для оточуючих. У кожній військовій частині є лікар, і він має пильнувати за людьми з таким хворобами, а при загостренні ситуації військових будуть відправляти у тил або на інше місце служби", — пояснив Олег Рубан.

Наразі конкретних обмежень про місце несення служби чи призначення на бойові посади ВІЛ-інфікованих оновлене положення не містить. Це вирішують командири за висновком ВЛК.

Однак обмежена придатність виключає лише призов до підрозділів спецпризначення десантно-штурмових військ, морської піхоти, Сил спеціальних операцій, за винятком служби у підрозділах забезпечення цих видів військ.

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