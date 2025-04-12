Военное положение и мобилизацию после 9 мая 2025 года продлят, — Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: Новини.LIVE

Военное положение и мобилизация в Украине, вероятно, будут продолжаться и после 9 мая. Окончательное решение об их продлении или отмене должны принять до 7 мая.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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Продление военного положения и мобилизации в Украине

Представитель Верховной Рады отметил, что война продолжается, поэтому и военное положение и мобилизацию отменят вряд ли.

"Мне кажется, что украинский парламент поддержит и в очередной раз продление военного положения и мобилизации, поскольку война не завершена, война продолжается и государство должно заботиться о национальной безопасности", — заявил Стефанчук.

Напомним, в украинском парламенте могут уменьшить количество депутатов. По мнению Стефанчука, для эффективной работы Верховной Рады было бы достаточно 300 народных избранников вместо 450, которые есть сейчас.

Ранее юрист Тарас Боровский заявил, что военное положение не отменят даже в случае временного прекращения огня. Мобилизация также будет продолжаться.