Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow У ВР анонсували продовження воєнного стану й мобілізації arrow

У ВР анонсували продовження воєнного стану й мобілізації

12 квітня 2025 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Воєнний стан і мобілізацію після 9 травня 2025 року продовжать, — Стефанчук
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Фото: Новини.LIVE
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Воєнний стан і мобілізація в Україні, імовірно, триватимуть і після 9 травня. Остаточне рішення щодо їх продовження або скасування мають ухвалити до 7 травня.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Реклама
Читайте також:

Продовження воєнного стану та мобілізації в Україні

Представник Верховної Ради зазначив, що війна триває, тому й воєнний стан і мобілізацію скасують навряд чи.

"Мені здається, що український парламент підтримає і в черговий раз продовження воєнного стану і мобілізації, оскільки війна не завершена, війна триває і держава має дбати про національну безпеку", — заявив Стефанчук.

Нагадаємо, в українському парламенті можуть зменшити кількість депутатів. На думку Стефанчука, для ефективної роботи Верховної Ради було б достатньо 300 народних обранців замість 450, які є зараз.

Раніше юрист Тарас Боровський заявив, що воєнний стан не скасують навіть у разі тимчасового припинення вогню. Мобілізація також триватиме.

Верховна Рада Руслан Стефанчук воєнний стан мобілізація війна в Україні
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама