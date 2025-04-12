Воєнний стан і мобілізацію після 9 травня 2025 року продовжать, — Стефанчук

У ВР анонсували продовження воєнного стану й мобілізації
Воєнний стан і мобілізація в Україні, імовірно, триватимуть і після 9 травня. Остаточне рішення щодо їх продовження або скасування мають ухвалити до 7 травня.
Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Продовження воєнного стану та мобілізації в Україні
Представник Верховної Ради зазначив, що війна триває, тому й воєнний стан і мобілізацію скасують навряд чи.
"Мені здається, що український парламент підтримає і в черговий раз продовження воєнного стану і мобілізації, оскільки війна не завершена, війна триває і держава має дбати про національну безпеку", — заявив Стефанчук.
Нагадаємо, в українському парламенті можуть зменшити кількість депутатів. На думку Стефанчука, для ефективної роботи Верховної Ради було б достатньо 300 народних обранців замість 450, які є зараз.
Раніше юрист Тарас Боровський заявив, що воєнний стан не скасують навіть у разі тимчасового припинення вогню. Мобілізація також триватиме.
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