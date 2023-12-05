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В ВР хотят обязать украинцев носить с собой военный билет — для чего это нужно

5 декабря 2023 18:44
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В ВР хотят обязать украинцев носить с собой военный билет — для чего это нужно
Военный вручает повестку мужчине. Фото: krapka.rv.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Верховной Раде Украины планируют на законодательном уровне обязать граждан носить с собой военный билет. Это поможет военным видеть, принадлежит ли человек к военнообязанным.

Об этом сообщил нардеп Федор Вениславский.

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Федор Вениславский заявил, что депутаты в ВР рассматривают возможность обязательства для украинцев всегда иметь при себе военный билет. По словам нардепа, это поможет работникам ТЦК и СП сразу увидеть, принадлежит ли гражданин к списку военнообязанных.

"Чтобы избежать вопросов, связанных с тем, является ли гражданин военнообязанным, может получить повестку или не может, мы предполагаем, что военнообязанные во время военного положения должны иметь с собой паспорт и документ, удостоверяющий пребывание на военном учете", — указал Вениславский.

Напомним, никакого права забирать военный билет у мужчины сотрудники ТЦК СП не имеют, поскольку билет — это удостоверение статуса призывника, резервиста или военнообязанного.

Добавим, в Запорожье недавно начались усиленные мобилизационные действия, в ходе которых сотрудники ТЦК и представители "Муниципального караула" проводят проверки по домам военнообязанных. Это делается для оповещения мужчин, которые должны прийти в военные комиссариаты, чтобы проверить свои данные.

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