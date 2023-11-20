Чи мають право ТЦК СП забирати військовий квиток — відповідь адвоката

Військовий квиток громадянина України. Ілюстративне фото: freepik

Інколи військкомати перевищують свої повноваження та можуть навіть здійснити насилля щодо чоловіків призовного віку. Це не поодинокі випадки, попри перевірки ТЦК і СП, та інколи вони навіть насмілюються забирати у військовозобов'язаного його військовий квиток.

Чи законні такі дії, та як діяти в подібних випадках — розповість адвокат Ростислав Кравець.

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Чи мають право ТЦК СП забирати військовий квиток

Адвокат каже: жодного права забирати військовий квиток у чоловіка співробітники ТЦК СП не мають, оскільки квиток — це посвідчення статусу призовника, резервіста або військовозобов’язаного.

"Військкомат не має права забирати військовий квиток. Якщо так стається, то, в принципі, вони замість квитка повинні видати будь-яке тимчасове посвідчення. Квиток — це посвідчення особи стосовно її статусу — призовника чи резервіста, чи військовозобов’язаного. Фактично такі дії свідчать про порушення закону", — каже юрист.

Чому вони це роблять

Такі вчинки з боку працівників військкомату є певним видом шантажу — забираючи військовий квиток, вони позбавляють чоловіка облікового документа для шантажу військовозобов’язаного або призовника тим, щоб він наступного разу прийшов до територіального центру комплектування. Формально це є порушенням.

"Мета, з якою вони забирають, — це щоб надалі шантажувати людину, а також примусити військовозобов’язаних призовників або резервістів з’являтися до територіальних центрів комплектування для отримання безпосередньо цього військово-облікового документа", — розповів Кравець та додав, що внаслідок зміни Кабмініом положень щодо ТЦК їхні працівники можуть скоїти низку правопорушень.

Що робити, якщо забрали військовий квиток і не хочуть віддавати

Перше, що потрібно зробити, коли ваш військовий квиток забрали представники ТЦК, як розповідає адвокат, — написати заяву на прізвище керівника військкомату, де сталося порушення. Водночас можна повідомити Генеральний штаб або у вищі територіальні центри комплектування. Проте найбільш ефективним засобом, є звернення до ДБР.

"Для того щоб повернути військовий квиток чи інший військово-обліковий документ, як мінімум потрібно подати письмову заяву на прізвище керівника. Звичайно, досить велика ймовірність, що це нічого не дасть. Тому можна подавати відповідні скарги до Генштабу, скарги до вищих територіальних центрів комплектування або скарги до Державного бюро розслідувань стосовно перевищення повноважень керівництвом чи працівниками ТЦК, які забирають військово-обліковий документ", — наголошує правозахисник.

Він зазначає: якщо працівники ТЦК забирають військовий квиток — вимагайте від них письмове підтвердження того, що цей документ було вилучено безпосередньо конкретним працівником військкомату. Якщо такого не зробити, то людина за втрату документа може бути оштрафована на суму від 510 до 850 грн.

"Цей документ повинні надати військовозобов’язаному призовнику або резервісту, у якого представник ТЦК забирає військово-обліковий документ, для того, щоб підтвердити, що військовозобов’язаний не втратив квиток", — говорить Кравець.

Нагадаємо, що раніше юристи повідомляли, за якої умови можна демобілізуватися одному з подружжя, які служать в ЗСУ. Також правозахисники розповідали, чи мають право працівники ТЦК перевіряти документи у перехожих людей.